De Maggio: “Mercato chiuso del Napoli, si riapre solo in un caso”

Valter De Maggio dichiara chiuso il mercato del Napoli, il conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che con il colpo Mathis Olivera le trattative sono già bloccate. Molto difficile che la rosa del Napoli possa restare così com’è, con gli acquisti dei soli Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Ma secondo De Maggio la società “non farà più nulla dopo aver piazzato questi due colpi. Qualora invece ci dovessero essere delle cessioni, allora si riaprirebbe la possibilità di fare mercato“.

De Maggio sul calciomercato del Napoli aggiunge: “Se dovessero arrivare delle super offerte per Fabian Ruiz o per Piotr Zielinski, allora la società di De Laurentiis andrebbe a caccia di un sostituto, che potrebbe essere Barak del Verona, già finito nella lista di Giuntoli“. Il giornalista ribadisce che le strade del calciomercato “per il Napoli si riapriranno qualora dovessero arrivare dei colpi in uscita, altrimenti dopo Olivera non ci sarà più alcuna trattativa in entrata“.