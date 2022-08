Jacomuzzi: “Belotti potrebbe esaltarsi al Napoli. Ho una notizia di mercato su Broja”

Carlo Jacomuzzi ex osservatore del Chelsea commenta i movimenti di mercato del Napoli su Belotti e Broja.

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli

Belotti in questo mercato è accostato al Napoli:

“Lui a Napoli? Attaccanti in Italia non ne abbiamo molti. Belotti potrebbe essere certamente rivalorizzato a Napoli, magari alternandosi con Osimhen, ma potrebbero giocare anche insieme. Belotti è un ragazzo che ha bisogno di ritrovarsi, ma lui ha delle qualità importanti, è da doppia cifra ed è uno stimolo per i compagni. Ha volontà e grandi capacità di concentrazione, e rappresenta un’opportunità economica.”

Conosci Broja, l’hai preso tu al Chelsea: farebbe bene al Napoli?

“Vista l’evoluzione che ha avuto Broja sia dal punto di vista tattico che mentale, io penso che abbia maturato la giusta esperienza per poter affrontare il campionato Italiano. Non parlo tanto di qualità relative al campo, quanto alle pressioni esterne, che in Italia sono molto più pesanti rispetto a quelle dell’Inghilterra. Uno che ha fatto le giovanili del Chelsea punta sempre in alto, quindi ha le spalle più che larghe per sostenere il calcio italiano. Al Southampton si è imposto con altri grandi giocatori in rosa, io penso che ormai lui abbia coltivato la giusta esperienza per affrontare la Serie A. Su di lui ci sono gli occhi non solo del Napoli, ma anche di grandi club europei. Il club di De Laurentiis ha grandi osservatori, non ha bisogno dei miei consigli, ma se lo vogliono devono sbrigarsi”.