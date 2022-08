L’agente di Rrahmani: “Resta a Napoli, novità sul rinnovo”

Amir Rrahmani è pronto a rinnovare il contratto con il Napoli, lo conferma il suo agente Adrian Alij che parla a Koha.net. il procuratore di Rrahmani conferma la volontà del giocatore di restare in maglia azzurra ancora a lungo, tanti che c’è la volontà per sottoscrivere un nuovo contratto che legherà Rrahmani al Napoli per altri cinque anni.

L’agente fa sapere anche che nelle prossime settimane ci sarà un incontro ufficiale con il Napoli, per parlare del rinnovo di contratto di Rrahmani. Il difensore kosovaro è uno dei giocatori lanciati da Spalletti, mentre invece con Gattuso non aveva quasi mai visto il campo. Il Napoli trattenendo Rrahmani conferma un giocatore di sicuro valore, mente c’è da capire il futuro di Koulibaly che piace al Barcellona. De Laurentiis sarebbe anche pronto a venderlo, ma chiede almeno 40 milioni di euro.