Napoli celebra il quarto scudetto al cinema: tutto su “Ag4in”, il film evento

“Ag4in” il film che celebra il quarto Scudetto del Napoli, tutte le info su uscita e visione. Non solo un ricordo, ma un’immersione totale. Dopo il successo di ‘Sarò con Te’, il Napoli regala ai suoi tifosi un nuovo film-evento per celebrare l’impresa del quarto scudetto. Si intitola ‘Ag4in’ e promette di svelare retroscena mai visti, discorsi esclusivi e tutte le emozioni di una cavalcata trionfale.

Guarda il trailer ufficiale di “Ag4in”

Un Titolo che è un Omaggio al Cuore di Napoli

Il nome scelto, ‘Ag4in’, è un meraviglioso gioco di parole che unisce due anime della città. Da un lato, omaggia il grande Pino Daniele e il suo singolo ‘Again’. Dall’altro, mescola la parola inglese (“ancora”, “di nuovo”) con il numero 4, a simboleggiare il quarto titolo della storia del club, vinto contro ogni pronostico e a soli due anni dal precedente. Un modo per dire che il Napoli ha saputo vincere “ancora”.

Dentro lo Spogliatoio: Cosa Vedremo

La pellicola, prodotta dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis, non sarà una semplice cronaca. Il club promette un viaggio “dall’interno”, per mostrare come il gruppo guidato da Antonio Conte abbia superato ogni ostacolo. Vedremo interviste esclusive ai protagonisti, i discorsi del tecnico nelle mura sacre dello spogliatoio, i momenti di crisi e gli sliding doors che hanno portato all’epica vittoria finale, culminata in una festa che ha emozionato il mondo intero.

Info Utili: Data d’Uscita e Dove Vederlo

L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato: ‘Ag4in’ uscirà ufficialmente mercoledì 24 settembre 2025 e sarà distribuito nei migliori cinema di tutta Italia. Un’occasione imperdibile per rivivere su grande schermo le emozioni di una stagione che è già entrata nella leggenda del Napoli.