Napoli, tegola Anguissa in Coppa d’Africa: salterà fino a 10 partite

In un momento di forma straripante, in cui sembra semplicemente inarrestabile, arriva la notizia che Antonio Conte non avrebbe mai voluto sentire. Frank Zambo Anguissa, il guerriero insostituibile del centrocampo del Napoli, dovrà lasciare la squadra per oltre un mese per rispondere alla chiamata del suo Camerun in Coppa d’Africa.

Un’Assenza Pesantissima: Addio Supercoppa e Inter

Non è un’assenza come le altre. È una voragine che si apre nel cuore della squadra, e nel momento peggiore della stagione. Il guerriero di Conte partirà a metà dicembre per un’avventura che, se il suo Camerun andrà fino in fondo, lo terrà lontano da Napoli per oltre un mese. Un periodo che assomiglia a un calendario dell’orrore per gli azzurri.

Il prezzo da pagare sarà altissimo. Anguissa salterà la Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio. Ma soprattutto, sarà assente in almeno cinque o sei partite di campionato, tra cui lo scontro diretto dell’11 gennaio a San Siro contro l’Inter. Una partita che potrebbe decidere un pezzo di scudetto. In totale, si rischia di perderlo per quasi 10 partite. Un’enormità.

Il conto delle assenze è pesantissimo:

Salterà la Supercoppa Italiana a Riad.

a Riad. Salterà almeno cinque o sei partite di campionato , inclusa la supersfida di San Siro contro l’ Inter , in programma l’11 gennaio.

, inclusa la supersfida di San Siro contro l’ , in programma l’11 gennaio. In totale, tra campionato e coppe, potrebbe saltare fino a 10 partite.

Strategie Napoli: Mercato di Gennaio per un Alter Ego

In rosa manca un vero vice Anguissa, unica lacuna di un mercato estivo stellare con De Bruyne e McTominay, spingendo Conte e Manna a sondare la finestra di gennaio per un rinforzo mirato. Opzioni interne come Elmas o McTominay spostato a sinistra potrebbero tamponare, ma un acquisto esterno garantirebbe copertura per le fasi calde, Questo vuoto temporaneo non intaccherà l’ambizione scudetto, ma sollecita pianificazione per mantenere il dominio in Serie A e Champions.