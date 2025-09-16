Beukema, sospiro di sollievo, l'annuncio in diretta radio: "Pronto per il City, sto bene"

Un sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto il mondo del Calcio Napoli. L'allarme per le condizioni di Sam Beukema, in dubbio per un malessere alla vigilia della trasferta più importante, è ufficialmente rientrato. A sciogliere ogni riserva è stato lo stesso difensore olandese, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio CRC con un messaggio chiaro e rassicurante.

Dopo un esordio da sogno con gol contro la Fiorentina, il nuovo pilastro della difesa azzurra si candida a un ruolo da protagonista anche nella notte di Champions League, mostrando una mentalità da veterano che ha già impressionato l'ambiente del club partenopeo.

"Sono pronto per il City", Beukema rassicura il Calcio Napoli: l'allarme è rientrato.

La notizia più importante, quella che i tifosi aspettavano, è arrivata senza giri di parole. Beukema ha spento sul nascere qualsiasi speculazione sul suo possibile forfait. "Non sono stato bene ieri, ma oggi è tutto passato", ha dichiarato con serenità. "Sono pronto per la sfida al Manchester City, sarò regolarmente a disposizione di mister Antonio Conte, pronto a giocare se il tecnico riterrà opportuno farmi scendere in campo".

Parole che spazzano via la preoccupazione e confermano la presenza di uno dei due centrali titolari in una difesa già orfana di Rrahmani. Una conferma fondamentale per l'equilibrio della squadra.

La carica per la Champions: "Dimostreremo chi siamo"

Superato il problema fisico, Beukema ha subito alzato l'asticella, parlando da leader e lanciando la sfida al Manchester City. Non c'è timore nelle sue parole, ma solo la grande voglia di confrontarsi ai massimi livelli.

"Vogliamo dimostrare che siamo forti", ha sottolineato il difensore. "È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello". La mentalità vincente trasmessa da Conte è già parte del DNA dei nuovi acquisti.

L'intesa con Buongiorno e la filosofia di Conte

Parte di questa sicurezza deriva da un'intesa già consolidata con il compagno di reparto, Alessandro Buongiorno, un altro pilastro fondamentale per il Napoli che verrà. "Abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche in allenamento. Mi sono trovato subito bene con lui", ha svelato Beukema, evidenziando come la comunicazione sia la base del nuovo muro difensivo azzurro.

Il difensore ha anche mostrato di aver compreso appieno la filosofia del suo allenatore, un mix di aggressività e prudenza. "Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo sempre essere attenti per non rischiare di incassare reti", ha concluso, dimostrando una maturità tattica impressionante per un giocatore appena arrivato nel campionato italiano.

Dalle parole di Beukema emerge il ritratto di un professionista serio e di un uomo già calato nella nuova realtà. Il Napoli ha trovato un difensore forte e, forse, un leader per il futuro. "Ho visitato un po' la città: ho visto qualche luogo ed il mare è bellissimo. Mi piace molto Napoli, mi trovo benissimo".