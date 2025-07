Conte, show da Dimaro: "Amma faticà again" | Retroscena De Bruyne e la sfida alle rivali

Dalla sala stampa del ritiro di Dimaro, Antonio Conte lancia la sfida per la nuova stagione del Napoli. Un discorso da leader, che fissa gli obiettivi, carica l'ambiente e regala un nuovo motto, già iconico, ai tifosi: "Amma faticà again". La difesa dello Scudetto è iniziata, e il tecnico salentino ha le idee chiarissime.

Nella sua prima conferenza stampa ufficiale, l'allenatore ha tracciato la strada per un'annata che si preannuncia intensa, tra campionato e il ritorno nella nuova Champions League.

" Cosa ha detto Antonio Conte nella prima conferenza stampa da Dimaro? "

Conte parte dalla vittoria incredibile dello scorso anno, sottolineando però che non deve essere un punto d'arrivo. "Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile, non era previsto", ha ammesso. "Ma il lavoro di ricostruzione, per dare fondamenta solide al club, continua. Lo Scudetto sul petto è un bel vedere, fa parte della storia, ma non cambia niente".

Ha poi avvisato l'ambiente: "L'esperienza di due stagioni fa, quando da campioni d'Italia arrivammo decimi, deve darci forza per capire che non sarà facile. Servirà umiltà, niente voli pindarici".

Quale sarà il ruolo di Kevin De Bruyne secondo Conte?

Inevitabile una domanda sul colpo dell'estate, Kevin De Bruyne. Conte lo ha definito "uno dei centrocampisti più forti al mondo", sottolineando come alzi la qualità della rosa. "Viene per una nuova sfida, si è calato bene nella realtà e siamo contenti. C'è tanto lavoro da fare, ma siamo pronti".

Il tecnico ha parlato anche degli altri acquisti, da Lucca a Lang: "Sono giocatori che vogliono crescere. Quando hai tante competizioni, ci sarà spazio per tutti. Stiamo implementando una rosa non ancora strutturata per tutti gli impegni".

Qual è l'obiettivo del Napoli per la prossima stagione secondo Conte?

Il momento clou della conferenza arriva quando Conte parla degli obiettivi. "Il presidente non mi fissa obiettivi. L'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano, la gente ha visto una squadra che sudava la maglia". Poi, lancia la sua nuova "massima".

"Appena finito il campionato me lo chiesero e dissi 'amma faticà'. Ora posso dire 'amma faticà again'". Un misto tra napoletano e inglese che è già un tormentone. E ha aggiunto, scherzando: "Se vogliamo restare sul napoletano possiamo fare 'amma faticà ma chiu assaje' (dobbiamo faticare ancora di più)". Un messaggio chiaro a squadra e tifosi: per ripetersi, servirà ancora più fame e sacrificio.