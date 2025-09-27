Milan-Napoli, Conte: “Altri infortuni oltre a Buongiorno. Andiamo a giocarcela a San Siro”

Una frase secca, buttata lì quasi alla fine, che gela il sangue e apre mille interrogativi. Alla vigilia della supersfida di San Siro contro il Milan, Antonio Conte lancia un allarme a sorpresa: l’emergenza infortuni del Napoli è più grave del previsto.

“Altri Problemi Oltre a Buongiorno”: l’Allarme del Tecnico

Mentre tutti si concentravano sulle assenze già note di Buongiorno e Rrahmani, il tecnico ha sganciato la bomba. “Non è stata una settimana fortunata dal punto di vista degli infortuni, abbiamo avuto anche qualche altro problema”, ha dichiarato in conferenza stampa. Chi sono i nuovi infortunati? Conte non fa nomi, alimentando il mistero con la sua classica pretattica: “Quali altri problemi? Vedrete domani“. Parole che mettono in dubbio ogni certezza sulla formazione che scenderà in campo a San Siro.

“Noi, il Milan, l’Inter e la Juve per lo Scudetto”

Nonostante l’emergenza, Conte non si nasconde. Il tecnico inquadra la sfida come un big match tra squadre che “ambiscono al massimo”. Rifiuta però l’etichetta di favorito, rispedendo al mittente i “giochetti dei media”. “Trovo folle che lo scorso anno qualcuno ci dava per favoriti. Io dico solo che Milan, Inter e Juventus sono tre club che per storia, ingaggi e valore hanno sempre scritto pagine importanti”.

La sua visione è chiara: “Vedo grande equilibrio in Italia quest’anno. Vincerà soltanto una e le altre si dovranno contendere la zona Champions. Bisognerà aspettare il girone di ritorno per capire la situazione”.

Un Pensiero per i Tifosi

Infine, un pensiero amaro per il divieto di trasferta che impedirà ai tifosi del Napoli di essere a San Siro. “Dispiace per i tifosi, non sapevo del divieto. Chi gioca nel Napoli e vive a Napoli sente un trasferimento continuo di questa passione. Avere i tifosi a seguito è sempre importante per noi”. Un attestato di stima che carica ancora di più una squadra che a Milano dovrà superare non solo un avversario fortissimo, ma anche un’emergenza infortuni improvvisa e preoccupante.