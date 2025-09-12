Calcio Napoli

Fiorentina–Napoli, Conte: pazienza sui nuovi e rotazioni in vista

Vigilia del Franchi: Conte frena sull’hype, chiede pazienza sui nuovi e annuncia rotazioni.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaSettembre 12, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 12, 2025
Il momento della verità è arrivato. Antonio Conte prende la parola alla vigilia della trasferta di Firenze e detta la linea per i mesi a venire. Non una semplice conferenza stampa, ma un discorso strategico per preparare l'ambiente Napoli al primo, vero tour de force della stagione. Il messaggio è chiaro: lo Scudetto sul petto alza le aspettative, ma ora servirà pazienza e l'aiuto di tutti.

Dal primo minuto, il tecnico ha voluto mettere in chiaro le difficoltà di questa nuova fase: "Inizieremo a giocare ogni 3 giorni. Sarà una stagione complessa perché ora andranno inseriti i nuovi arrivati e ci vorrà comprensione".

"Secondo step del progetto, con il tricolore addosso"

Il cuore del discorso di Conte è la gestione della pressione. Vincere da favoriti è la sfida più difficile, e il tecnico chiede maturità a tutto l'ambiente.

"La maglia, avendo lo Scudetto addosso, porta grandi aspettative", ha sottolineato. "Dovremo essere tolleranti nei giudizi e non trancianti. Siamo al secondo step del progetto, ma lo stiamo facendo col tricolore sul petto e non era preventivabile".

La gestione della rosa: da Rrahmani a Højlund

Con le tante partite ravvicinate, le rotazioni saranno inevitabili. Conte ha analizzato la situazione reparto per reparto, partendo dall'emergenza in difesa: "Quella di Rrahmani sarà un'assenza importante, è un perno. Ma ci siamo preparati a queste eventualità. Buongiorno è pronto, anche se gli manca il campo da titolare da tanto".

Messaggio forte e chiaro anche per i nuovi arrivati in attacco e per i portieri. "Elmas e Hojlund? Li ho visti bene, sono pronti. Ne abbiamo bisogno subito". E su Meret e Milinkovic-Savic: "Alex è una garanzia, ma troveremo tempo e modo per dare spazio anche a Vanja. Dovrà giocare".

"Elmas può fare il centrocampista": la novità tattica

Infine, Conte ha svelato un dettaglio tattico importante. Alla domanda su chi possa sostituire Anguissa in caso di necessità, la risposta è stata netta: "Abbiamo dovuto rivedere alcune strategie dopo l'infortunio di Lukaku".

"Elmas è stato preso perché è molto duttile, può ricoprire diversi ruoli e oltre a fare l'esterno può fare anche il centrocampista". Una soluzione interna che offre al tecnico una preziosa alternativa in più nella zona nevralgica del campo.

