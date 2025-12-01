Neres incontenibile: il segreto della svolta tattica e quel gesto virale con Milinkovic in TV

MVP Indiscusso. Il Napoli sbanca Roma (0-1) e vola in vetta grazie a un super David Neres. L’esterno brasiliano, sempre più centrale nel progetto di Conte, ha deciso il match al 37′ sfruttando un assist di Hojlund. Al centro delle discussioni post-gara, però, ci sono anche due episodi extra-calcistici: la doppia esultanza polemica per zittire gli insulti dell’Olimpico e il curioso “rito” dei capelli in diretta TV con Vanja Milinkovic-Savic.

Quanti gol ha fatto David Neres col Napoli? Velocità pura e freddezza

Non è un caso se David Neres è stato eletto migliore in campo per la seconda volta consecutiva. Dopo la doppietta che ha steso l’Atalanta, il brasiliano ha concesso il bis nel teatro più difficile, l’Olimpico. L’azione del gol (minuto 37) è il manifesto del “Napoli 2.0” di Antonio Conte: solidità e ripartenza feroce.

Tutto nasce da un recupero di Rasmus Hojlund, che ha strappato palla a centrocampo avviando la transizione. Ma il capolavoro è di Neres: partito in posizione regolare sulla destra, l’ex Benfica ha ingaggiato un duello in velocità bruciando Hermoso e Ndicka. Arrivato a tu per tu con Svilar, non ha cercato la potenza ma la precisione: un diagonale rasoterra chirurgico all’angolino basso. Un “gol da funambolo” che certifica il suo stato di grazia.

La polemica con gli Ultras: il significato del gesto

Se il gol ha mandato in estasi il settore ospiti (3.500 napoletani presenti), quello che è successo un secondo dopo ha gelato lo stadio. Neres non è corso verso la bandierina per ballare. Si è fermato, si è girato verso la Curva Sud della Roma e ha mimato due gesti inequivocabili:

“Non vi sento più, alzate il volume”. Indice sulla bocca: “Silenzio”.

Una reazione istintiva e forte. Per tutta la partita, infatti, dagli spalti erano piovuti fischi e cori di discriminazione territoriale. Neres ha risposto sul campo, zittendo di fatto l’intero stadio. Un gesto di personalità che lo rende, se possibile, ancora più idolo della tifoseria azzurra che vede in lui non solo tecnica, ma anche “garra”.

Analisi tattica del gol di Neres: il 3-4-3 è la sua “casa”

Ma perché Neres è esploso proprio ora? L’analisi tattica ci riporta alla svolta di Conte. Con il passaggio al 3-4-3 (o 3-4-2-1), il brasiliano ha trovato il suo habitat naturale. A inizio stagione, nel 4-1-4-1, era spesso costretto a ricevere palla spalle alla porta o a raddoppiare in difesa.

Ora, con il supporto di Di Lorenzo e la protezione del centrocampo, Neres parte 20 metri più avanti. Ha la licenza di puntare l’uomo (ieri 4 dribbling riusciti) e di accentrarsi per calciare. In coppia con l’amico Noa Lang (titolare a sorpresa anche ieri), forma una batteria di trequartisti che non dà punti di riferimento.

Il siparietto virale con Milinkovic: “Questione di energia”

Nel calcio moderno, anche il post-partita è spettacolo. Intercettato dai microfoni di DAZN insieme al portiere Milinkovic-Savic, Neres è stato protagonista di una scena surreale che ha fatto il giro del web.

Mentre rispondevano alle domande, il portiere serbo ha iniziato a toccare e scompigliare la folta capigliatura del brasiliano. Neres, per nulla infastidito, ha ricambiato accarezzando la lunga barba del compagno. Alla domanda stupita della giornalista (“Vi state coccolando?”), Milinkovic ha risposto ridendo: ite>”È il nostro modo per trasferirci l’energia. Funziona”. Un’immagine che vale più di mille analisi: questo Napoli, che aggancia il Milan in vetta a 28 punti, è prima di tutto un gruppo felice e unito.

Prossima fermata: Archiviata la pratica Roma, domenica al Maradona arriva la Juventus dell’ex Spalletti. Con un Neres così, sognare la fuga scudetto non è vietato.

📌 Tutto su Roma-Napoli e David Neres 1. Chi ha segnato il gol vittoria in Roma-Napoli? Il match è stato deciso da David Neres al 37′ del primo tempo. Il brasiliano ha finalizzato un contropiede perfetto avviato da Hojlund, battendo Svilar con un diagonale preciso all’angolino. 2. Perché Neres ha zittito i tifosi della Roma? È stata una reazione ai cori ostili e di discriminazione piovuti dagli spalti dell’Olimpico. Dopo il gol, Neres si è rivolto alla Curva Sud portandosi le mani alle orecchie (“Non vi sento”) e l’indice alla bocca (“Silenzio”). 3. Cosa è successo tra Neres e Milinkovic-Savic a DAZN? Un siparietto virale in diretta TV. Il portiere ha toccato i capelli dell’attaccante e Neres ha risposto toccandogli la barba. Milinkovic ha spiegato che è un loro rito scaramantico per “trasferirsi energia positiva”. 4. In che ruolo sta giocando Neres con Conte? Con il passaggio al 3-4-2-1 (o 3-4-3), Neres gioca più avanzato e centrale, sgravato dai compiti difensivi di copertura a tutta fascia. Questo gli permette di essere più lucido e letale negli ultimi 30 metri. Il Napoli è primo in classifica? Sì. Grazie ai tre punti conquistati all’Olimpico, il Napoli è salito a quota 28 punti, agganciando il Milan in vetta alla classifica di Serie A.



