Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo

Kevin De Bruyne ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli, ma la prima uscita azzurra non è andata come sperato. A Dimaro, nella prima amichevole pre-stagionale, il club partenopeo è stato sconfitto a sorpresa dall'Arezzo di Serie C, guidato dall'ex Cristian Bucchi.

Il fuoriclasse belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City, era l'osservato speciale della serata. Antonio Conte lo ha schierato titolare nel suo 4-3-3, concedendogli 45 minuti per iniziare ad assaporare l'atmosfera azzurra.

Com'è andato l'esordio di De Bruyne con il Napoli?

L'ex stella dei Citizens ha iniziato la partita nel ruolo di mezzala sinistra, in un centrocampo completato da Anguissa e il giovane Hasa. Una posizione inedita per il belga, abituato a giocare più avanzato al Manchester City.

Durante i primi minuti, De Bruyne ha mostrato la sua solita intelligenza tattica, muovendosi a pendolo tra centrocampo e trequarti. Una sorta di posizione ibrida che potrebbe diventare la sua collocazione definitiva nel sistema di Conte.

Il tecnico salentino sembra aver studiato una soluzione tattica ad hoc per sfruttare al meglio le qualità del campione belga, permettendogli di svariare su tutto il fronte offensivo.

Ha segnato De Bruyne al debutto con il Napoli?

Nonostante le difficoltà generali della squadra, De Bruyne ha comunque cercato di lasciare il segno. Al 18', il belga ha avuto la prima vera chance del Napoli: smarcato da un velo intelligente di Lucca su assist di Zanoli, ha calciato di destro di prima intenzione, ma la mira è risultata alta.

Pochi minuti dopo, l'ex Manchester City ha avuto un'altra opportunità interessante. Dopo un recupero alto dei campioni d'Italia, De Bruyne ha provato nuovamente il destro, ma anche questo tentativo è mancato di precisione.

In che ruolo ha giocato De Bruyne con Conte?

Come da copione nelle amichevoli pre-stagionali, Conte ha rivoluzionato completamente la formazione per il secondo tempo. Ben dieci cambi simultanei, compreso il richiamo in panchina di De Bruyne.

Il passaggio al 4-2-3-1 nella ripresa ha confermato come il tecnico stia ancora sperimentando diverse soluzioni tattiche. La sostituzione del belga non è stata dettata da insoddisfazione, ma dalla normale gestione dei carichi di lavoro.

Condizione fisica ancora da affinare

La prestazione di De Bruyne va contestualizzata nel momento della stagione. Il Napoli è reduce dai primi intensi carichi di lavoro del ritiro di Dimaro, e la condizione fisica generale della squadra è ancora lontana dall'essere ottimale.

Il belga ha mostrato lampi della sua classe, ma è apparso visibilmente appesantito come tutti i compagni. "Gambe ancora pesanti" per un Napoli che deve ritrovare i ritmi partita dopo le fatiche della preparazione.

Cosa ha detto De Bruyne dopo il debutto e la sconfitta?"

Dopo la partita, Kevin De Bruyne ha voluto condividere le sue sensazioni attraverso un post Instagram, mostrando grande maturità e consapevolezza del percorso da fare.

"Sono molto felice di aver fatto il mio debutto oggi. Sono stati minuti positivi per le gambe. Continuiamo a lavorare così", ha scritto il campione belga. Un messaggio che testimonia l'atteggiamento giusto del nuovo acquisto azzurro.

Il tabellino del match: Napoli-Arezzo 0-2

Marcatori: 38' rig. Pattarello (A), 90' Varela (A)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret (46' Contini); Di Lorenzo (46' Mazzocchi), Marianucci (46' Rrahmani), Juan Jesus (46' Beukema), Olivera (46' Spinazzola); Anguissa (68' Vergara), Hasa (46' Lobotka), De Bruyne (46' Raspadori); Zanoli (46' Neres), Lucca (46' Lukaku), Lang (46' Zerbin). Allenatore: Antonio Conte.

Le prossime amichevoli del Napoli