De Bruyne, primo giorno a Castel Volturno: trapela un indizio sul numero di maglia

Primo giorno a Castel Volturno per Kevin De Bruyne, e già un dettaglio infiamma la fantasia dei tifosi del Napoli. Il fuoriclasse belga si è presentato questa mattina al centro tecnico del club per iniziare la sua nuova avventura in azzurro, tra test medici di rito e i primi esercizi in palestra. Ma a catturare l'attenzione, più del suo sorriso e della sua evidente motivazione, è stato un piccolo particolare sul suo abbigliamento, un indizio che ha subito scatenato un sogno quasi proibito.

Arrivato tra i primi al centro tecnico, De Bruyne si è messo subito a disposizione dello staff medico e atletico. Ha salutato i nuovi compagni già presenti, tra cui Juan Jesus, Gilmour, McTominay e il connazionale Ngonge, con cui c'è stata una calorosa stretta di mano. Tutto nella norma, se non fosse per quel numero stampato sui pantaloncini da allenamento.

Il dettaglio che fa sognare: spunta il numero 10

Nelle prime foto circolate dal centro sportivo, infatti, si può notare chiaramente che De Bruyne ha indossato un pantaloncino con il numero 10. Proprio quel numero, il più sacro, quello ritirato in onore della leggenda immortale di Diego Armando Maradona. Una coincidenza? Una semplice casualità dovuta al materiale tecnico fornito per la prima seduta? Oppure un segnale, un indizio di un'idea clamorosa che starebbe prendendo corpo nella mente della società?

L'ipotesi, per quanto suggestiva e delicata, a questo punto non può essere esclusa a priori. L'arrivo di un campione del calibro di De Bruyne, un giocatore di livello mondiale capace di accendere la passione come pochi, potrebbe essere l'occasione che il club aspettava per "rispolverare" la maglia più pesante di tutte e consegnarla a un erede degno.

Solo un'ipotesi, ma la suggestione resta

Va specificato che, al momento, si tratta solo di una speculazione nata da un indizio fotografico. Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del club o del giocatore riguardo alla scelta del numero di maglia. La decisione verrà presa e annunciata più avanti, probabilmente a ridosso del ritiro di Dimaro, per cui la squadra partirà giovedì. Ma intanto il sasso è stato lanciato e la discussione è partita: la numero 10, dopo anni, potrebbe davvero tornare a brillare sul campo. E il primo indizio lo ha dato proprio Kevin De Bruyne.