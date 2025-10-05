Calcio Napoli

Napoli-Genoa, Conte: “Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista. Questo sarà l’anno più difficile”

Dopo la vittoria col Genoa, il tecnico smorza gli entusiasmi e chiede pazienza.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 5, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 5, 2025
La vittoria contro il Genoa, sofferta ma fondamentale, regala al Napoli la vetta della classifica. Ma nelle parole post-partita, Antonio Conte non si lascia andare a facili entusiasmi. Il tecnico traccia una linea chiara, un doppio binario che guiderà la stagione azzurra: l’obbligo di giocare da protagonisti e la consapevolezza di essere una squadra ancora in costruzione.

“Abbiamo lo Scudetto sulla Maglia, giochiamo a viso aperto”

Il primo messaggio è un’iniezione di mentalità. Conte non vuole una squadra che si accontenta o che specula. “Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista”, ha tuonato in conferenza. “È importante andare in questa direzione, attaccare, piuttosto che stare senza palla a fare densità e lasciare il dominio agli avversari”. Un diktat chiaro: la squadra che ha vinto il campionato deve imporre il proprio gioco, sempre.

Hojlund autore del gol vittoria del Napoli contro il Genoa
“Questo è l’anno più Complesso”: l’Avvertimento di Conte

Subito dopo, però, il tecnico getta acqua sul fuoco. Questa mentalità da grande squadra deve fare i conti con una realtà oggettiva. “Questo sarà l’anno più complesso per noi”, ha ripetuto più volte sia a DAZN che a Sky. “Il nostro è un percorso vergine. Rispetto alle altre che sono già rodate in Europa, noi abbiamo aggiunto 9 giocatori nuovi. Dobbiamo inserire tanti calciatori che, a parte De Bruyne, arrivano da realtà diverse. Ci vuole tempo e pazienza”. Un avvertimento per l’ambiente: la squadra non è ancora una macchina perfetta e qualche “dazio” sarà inevitabile.

La Notte Col Genoa: “Quasi ci fecero perdere lo Scudetto”

Sulla partita, Conte rivela un retroscena che spiega la grande soddisfazione per i tre punti. “Col Genoa c’è più soddisfazione perché lo scorso anno quasi ci facevano perdere lo scudetto. Merito a loro”. Il tecnico ha lodato la reazione del secondo tempo: “Mi è piaciuta la voglia di non mollare e di stare sul pezzo fino alla fine”. Infine, una battuta sulla sfida a distanza tra le sue ex squadre: “Juve-Milan? Se arrivo a casa in tempo la vedo volentieri”.

Ansia Infortuni: da Valutare Politano e Lobotka

L’unica nota stonata della serata sono gli infortuni. “Politano ha avuto un affaticamento al bicipite”, ha spiegato Conte. “Lobotka è scivolato e ha sentito una fitta in zona pube-adduttore. Sono da valutare e speriamo non sia niente di particolare”. Per la loro eventuale convocazione in Nazionale, decideranno i medici.

