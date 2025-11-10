Conte si dimette? Il retroscena: telefonata fiume con De Laurentiis nella notte, ora c’è la data del vertice

La sconfitta di Bologna è stata solo l’inizio. Il vero dramma si è consumato nelle ore successive, con lo sfogo durissimo di Antonio Conte e l’intervento immediato del presidente Aurelio De Laurentiis. Non è solo una crisi tecnica, è uno scontro filosofico che ha richiesto un contatto diretto nella notte. Questa è la ricostruzione dettagliata di Napolissimo, basata sulle cronache de Il Mattino, delle ore che stanno scuotendo l’ambiente azzurro.

Qual è la causa profonda dello scontro secondo Conte?

Il problema identificato dal tecnico è un cancro mentale, non tattico. Conte ha usato parole pesanti, definendo la squadra “imborghesita dallo scudetto” e incapace di mettere in campo quel cuore necessario per competere ad alti livelli. Ma l’allenatore, secondo Il Mattino, è furioso anche per i “sussurri” e le “vocine” che sente attorno a sé, critiche velate ai suoi metodi di allenamento “da marines”, che alcuni collegano ai frequenti infortuni muscolari. Vuole chiarezza e lealtà totali.

La mossa di De Laurentiis: le dimissioni sono scongiurate?

Sì, ogni ipotesi di dimissioni o rottura è stata immediatamente messa a tacere. La reazione del presidente De Laurentiis è stata rapida e decisa. L’ha blindato. Ha ribadito al suo allenatore la sua fiducia totale e incondizionata, esattamente come alla base del loro accordo. La posizione del patron è netta: Conte è l’unico uomo che può evitare il tracollo e ha piena libertà di agire come ritiene più opportuno per risolvere la crisi.

La telefonata notturna e la data del vertice

Il contatto tra i due è stato immediato. Una lunga telefonata, definita un “fiume” di parole, è avvenuta già nella serata di ieri, mentre Conte era in viaggio verso Torino. In questo colloquio a distanza, non solo ADL ha confermato il suo appoggio, ma le parti hanno fissato il passo successivo: un vertice decisivo in presenza, che si terrà martedì o al più tardi mercoledì. Sarà in quell’incontro che si affronteranno tutti i nodi irrisolti e si definirà la strategia per uscire dalla crisi.

I Temi sul Tavolo del Vertice Conte-ADL

Tema Caldo La Posizione di Conte Atteggiamento Squadra “Squadra imborghesita” che fa “il compitino” senza cuore. Non è una squadra unita. Critiche all’ambiente Percepisce troppi “sussurri” e dubbi sui suoi metodi di allenamento. Richiesta al Club Chiede un intervento chiaro per risolvere i problemi di mentalità (“qualcosa bisogna fare”).



