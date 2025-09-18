Napoli, il discorso di Conte prima del City: due parole che pesano

Conte e il discorso al Napoli. Nessun urlo, nessuna lavagna tattica sbattuta al muro. Prima di salire sull’aereo per Manchester, Antonio Conte ha riunito la squadra a Castel Volturno e ha vestito i panni del professore. Un discorso breve, quasi sussurrato, ma potentissimo. Un messaggio basato su due parole chiave per preparare la mente, prima ancora delle gambe, alla notte più difficile e affascinante.

Il Messaggio del Professore: Umiltà e Consapevolezza

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico ha tracciato la rotta con una lucidità disarmante. Le parole chiave sono state due: umiltà e consapevolezza. Niente proclami di guerra, ma l’invito a vivere la serata come un’opportunità di crescita. “Bisogna godersi la serata andando a studiare a casa dei maestri“, questo il virgolettato che riassume il Conte-pensiero. Un approccio da “alunni”, come aveva già detto in conferenza, ma con la consapevolezza di essere una squadra forte, Campione d’Italia.

Un messaggio chiaro: andiamo a Manchester per imparare, ma anche per dimostrare chi siamo, senza paura reverenziale ma con il massimo rispetto per chi, solo due anni fa, alzava al cielo la Champions League.

Un Piano per Godersi la Notte (e per De Bruyne)

L’invito a “godersi la serata” non è una frase di circostanza. È una strategia psicologica precisa: togliere pressione, eliminare l’ansia da prestazione e liberare il talento della squadra. Conte sa che partite del genere si vincono prima di tutto con la testa, giocando con coraggio e senza il peso di dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. Il calcio Napoli visto finora è figlio di questa mentalità.

Parte di questa “consapevolezza” riguarda anche la gestione di un evento emotivamente carico: il ritorno di Kevin De Bruyne a Manchester. Conte sa che per il belga non sarà una partita normale. “Lo accoglieranno come una leggenda”, ha preparato la squadra. Un modo per assorbire l’impatto emotivo dell’accoglienza e trasformarlo in energia positiva, come confermato anche dalle parole di stima di Guardiola e capitan Di Lorenzo. La lezione è iniziata prima ancora del fischio d’inizio. L’alunno Napoli si presenta a casa dei maestri, preparato e senza paura.