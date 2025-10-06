Calciomercato

Romano Rivela: Anguissa Pilastro di Conte, Bloccate Offerte da Arabia e Sunderland

L'esperto di mercato Fabrizio Romano rivela gli approcci estivi, anche dall'Arabia. La permanenza del centrocampista decisa dal tecnico, che lo ha blindato.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 6, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 6, 2025
Fabrizio Romano Anguissa

In un centrocampo sempre più ricco di stelle, lui resta un pilastro insostituibile. Ma in estate, il futuro di Frank Anguissa al Napoli non era così scontato. A svelare un retroscena di mercato importantissimo è stato il massimo esperto del settore, Fabrizio Romano, che ha raccontato di come Antonio Conte in persona abbia alzato un muro per impedire la sua partenza.

I Soldi sul Piatto: Arabia e Premier League

Secondo quanto rivelato da Romano sul suo canale YouTube, durante l’estate Anguissa e il Napoli avevano ricevuto “approcci importanti”. Non semplici interessamenti, ma proposte concrete. Già a maggio si erano fatte avanti diverse squadre dall’Arabia Saudita, pronte a ricoprire d’oro il centrocampista. Ma non solo. Si era mosso anche il Sunderland, club inglese protagonista di un mercato faraonico.

Il Muro di Conte: “È un Giocatore Fondamentale”

Anguissa gol Napoli Genoa Serie A 2025
Anguissa gol Napoli Genoa Serie A

Di fronte a queste offerte, la porta del Napoli è rimasta sprangata per un solo motivo: il volere di Antonio Conte. L’esperto di mercato è stato categorico: “Non è successo perché Conte lo considera fondamentale”. Il parere del tecnico, nelle conversazioni interne al club, è stato l’elemento “decisivo” che ha bloccato ogni trattativa sul nascere.

Mentre altri avrebbero potuto vacillare, Conte ha messo un veto assoluto, riconoscendo in Anguissa quelle caratteristiche uniche di forza fisica e intelligenza tattica indispensabili per l’equilibrio della sua squadra.

Un Pilastro per il Presente e per il Futuro

Questa rivelazione non è solo una notizia di calciomercato passata. È la conferma più potente della stima incondizionata che l’allenatore nutre per il suo numero 99. In un Napoli pieno di opzioni offensive, Anguissa è il garante dell’equilibrio, il “soldato” di cui Conte non può e non vuole fare a meno. I soldi arabi possono aspettare: il presente e il futuro del centrocampo del Napoli passano ancora, saldamente, per i muscoli e la classe di Frank Anguissa.

