Romano Rivela: Anguissa Pilastro di Conte, Bloccate Offerte da Arabia e Sunderland

In un centrocampo sempre più ricco di stelle, lui resta un pilastro insostituibile. Ma in estate, il futuro di Frank Anguissa al Napoli non era così scontato. A svelare un retroscena di mercato importantissimo è stato il massimo esperto del settore, Fabrizio Romano, che ha raccontato di come Antonio Conte in persona abbia alzato un muro per impedire la sua partenza.

I Soldi sul Piatto: Arabia e Premier League

Secondo quanto rivelato da Romano sul suo canale YouTube, durante l’estate Anguissa e il Napoli avevano ricevuto “approcci importanti”. Non semplici interessamenti, ma proposte concrete. Già a maggio si erano fatte avanti diverse squadre dall’Arabia Saudita, pronte a ricoprire d’oro il centrocampista. Ma non solo. Si era mosso anche il Sunderland, club inglese protagonista di un mercato faraonico.

Il Muro di Conte: “È un Giocatore Fondamentale”

Di fronte a queste offerte, la porta del Napoli è rimasta sprangata per un solo motivo: il volere di Antonio Conte. L’esperto di mercato è stato categorico: “Non è successo perché Conte lo considera fondamentale”. Il parere del tecnico, nelle conversazioni interne al club, è stato l’elemento “decisivo” che ha bloccato ogni trattativa sul nascere.

Mentre altri avrebbero potuto vacillare, Conte ha messo un veto assoluto, riconoscendo in Anguissa quelle caratteristiche uniche di forza fisica e intelligenza tattica indispensabili per l’equilibrio della sua squadra.

Un Pilastro per il Presente e per il Futuro

Questa rivelazione non è solo una notizia di calciomercato passata. È la conferma più potente della stima incondizionata che l’allenatore nutre per il suo numero 99. In un Napoli pieno di opzioni offensive, Anguissa è il garante dell’equilibrio, il “soldato” di cui Conte non può e non vuole fare a meno. I soldi arabi possono aspettare: il presente e il futuro del centrocampo del Napoli passano ancora, saldamente, per i muscoli e la classe di Frank Anguissa.