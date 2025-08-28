Guida sorteggi Champions: Napoli in 3ª fascia. Regole, orari e dove vederli in TV e streaming

L'attesa è quasi finita, il Napoli di Antonio Conte conoscerà le otto avversarie del suo cammino nella nuova Champions League. Con il tricolore sul petto, gli azzurri si presentano ai nastri di partenza con grandi ambizioni, ma il sorteggio sarà un primo, fondamentale snodo della stagione.

Ecco la guida completa per non perdersi neanche un dettaglio: dal funzionamento del nuovo format alle fasce, fino a tutte le opzioni per seguire l'evento in diretta TV e streaming.

Il nuovo format e il regolamento

Per il secondo anno consecutivo, la Champions League adotta il formato del girone unico a 36 squadre. Ogni club, incluso il Napoli, verrà sorteggiato contro otto avversarie diverse (due per ogni fascia), disputando quattro partite in casa e quattro in trasferta. Una regola fondamentale: in questa fase non sono ammessi derby tra squadre della stessa nazione.

Le fasce del sorteggio: Napoli in terza, le big in prima

Il Napoli si presenta al sorteggio inserito in terza fascia, una posizione che garantisce sfide di altissimo livello. Ecco la composizione completa delle quattro urne:

Prima fascia: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcellona

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcellona Seconda fascia: Atalanta, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Arsenal, Eintracht Francoforte, Juventus, Bruges, Benfica

Atalanta, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Arsenal, Eintracht Francoforte, Juventus, Bruges, Benfica Terza fascia: Ajax, Napoli , Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Bodo/Glimt, Tottenham, PSV

Ajax, , Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Bodo/Glimt, Tottenham, PSV Quarta fascia: Newcastle, Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, Kairat, Pafos, Qarabag, Copenaghen

Dove vedere i sorteggi in TV e streaming (anche gratis)

I tifosi avranno diverse opzioni per seguire in diretta il sorteggio di giovedì alle 18:00.

GRATIS E IN CHIARO: L'evento sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul sito ufficiale UEFA.tv e sul canale YouTube di Sky Sport .

L'evento sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul e sul . IN TV: Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta su Sky Sport 24 (canale 200).

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta su (canale 200). STREAMING (ABBONATI): La cerimonia sarà visibile anche su NOW, Sky Go e Prime Video per i rispettivi clienti.

Il calendario delle partite: quando si conoscerà

Dopo il sorteggio, bisognerà attendere circa 48 ore per il calendario completo. La UEFA ha comunicato che le date e gli orari precisi delle otto partite della fase a girone unico saranno resi noti sabato 30 agosto, probabilmente nel primo pomeriggio. Si giocherà tra settembre e gennaio 2026.