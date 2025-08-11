Gutierrez-Napoli, ci siamo: clausola da 45 milioni e visite mediche

Miguel Gutierrez è pronto a vestire l’azzurro. L’accordo tra Napoli e Girona è stato raggiunto e nelle prossime ore il terzino sinistro spagnolo sosterrà le visite mediche. Un innesto di spessore per la squadra di Antonio Conte, con un dettaglio importante: nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Il Napoli ha messo le mani sul suo nuovo terzino sinistro. Dopo giorni di trattative serrate, l'accordo per portare Miguel Gutiérrez dal Girona alla corte di Antonio Conte è stato definito in ogni suo aspetto. A confermare l'imminente fumata bianca è Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, che ha svelato dettagli cruciali dell'operazione, inclusa un'importante novità contrattuale.

I tifosi del Napoli possono prepararsi ad accogliere un nuovo, fondamentale tassello per la difesa. La chiusura dell'affare è ormai solo una questione di tempo, con visite mediche e annunci già programmati.

Affare chiuso: firma e visite mediche in arrivo

Secondo quanto riportato da Moretto, non ci sono più dubbi. "In entrata, Miguel Gutiérrez sarà annunciato come nuovo terzino sinistro del Napoli", ha dichiarato il giornalista, confermando che l'accordo con il Girona è stato già messo nero su bianco. Le firme sui contratti sono state apposte e il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima dell'ufficialità.

Un colpo strategico, voluto fortemente da Conte per dare qualità e spinta a una corsia che necessitava di un interprete di alto livello.

Il dettaglio della clausola rescissoria da 45 milioni

La vera, grande notizia svelata da Matteo Moretto riguarda però un dettaglio specifico del contratto che legherà lo spagnolo al Napoli. Per evitare casi come quello di Kim Min-jae, il club ha voluto tutelarsi inserendo una clausola rescissoria importante, ma con una tempistica precisa.

"Confermata la clausola rescissoria da 45 milioni di euro", spiega Moretto. Un elemento che tranquillizza i tifosi, ma con una precisazione fondamentale: "sarà valida a partire dalla fine del secondo anno, cioè dopo la stagione 2026-27". Una mossa intelligente che garantisce al Napoli almeno due stagioni di piena gestione del giocatore, prima di esporlo a eventuali assalti dei top club europei.