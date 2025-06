Gyokeres dice addio allo Sporting | Romano svela: "Mai più in campo per i Leoni"

Le parole del presidente dello Sporting hanno fatto esplodere la bomba: Viktor Gyokeres non indosserà mai più la maglia dei Leoni. Una rottura totale che apre scenari clamorosi sul mercato internazionale.

Fabrizio Romano, il guru del calciomercato mondiale, ha svelato attraverso i suoi canali social quello che molti temevano: il centravanti svedese ha comunicato ufficialmente al club portoghese la sua volontà irrevocabile di non scendere più in campo con la maglia dello Sporting Lisbona.

La notizia, confermata anche dal prestigioso quotidiano lusitano Record, segna la fine di un matrimonio che sembrava destinato a durare. Gyokeres, uno degli attaccanti più letali d'Europa, ha deciso di voltare pagina dopo le dichiarazioni che il numero uno dei Verdi e Bianchi ha rilasciato nelle ultime ore.

Il patto tradito che ha scatenato la furia del bomber

Dietro questa clamorosa rottura si nasconde una storia di promesse non mantenute e accordi disattesi. Secondo le ricostruzioni di Romano, il centravanti nordico fa riferimento a un "patto stretto l'anno scorso" che prevedeva la sua cessione al termine della stagione.

Un accordo verbale che lo Sporting sembra aver completamente ignorato, scatenando la reazione durissima del giocatore. "Si sente tradito e stanco" rivela l'esperto di mercato, descrivendo lo stato d'animo di un atleta che non ha più intenzione di accettare compromessi.

La situazione è precipitata rapidamente: dalle dichiarazioni presidenziali di questa mattina alla comunicazione ufficiale del calciatore nel giro di poche ore. Una escalation che non lascia spazio a ripensamenti o marce indietro.

Scenari di mercato esplosivi in vista

Con Gyokeres ormai fuori dai piani dello Sporting, il mercato internazionale si prepara a scatenarsi per uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni. Il classe 1998 ha dimostrato di essere un finalizzatore implacabile, capace di decidere partite e campionati con la sua presenza in area di rigore.

La sua posizione contrattuale, ora complicata dalla rottura con il club, potrebbe favorire quelle squadre pronte a investire su un centravanti di caratura europea. Romano non esclude sviluppi rapidissimi, considerando che il giocatore ha già fatto sapere di essere pronto a valutare nuove destinazioni, Gyokeres è stato accostato anche la Napoli.

Il caso Gyokeres-Sporting si trasforma così da questione interna a una delle telenovele di mercato più interessanti dell'estate. Con un epilogo che sembra ormai scritto: il bomber svedese cambierà maglia prima dell'inizio della nuova stagione.