Ansia Lukaku, l'infortunio è serio: De Laurentiis valuta un nuovo attaccante

Un'ansia improvvisa, uno sguardo rabbuiato che vale più di mille parole. L'infortunio subito da Romelu Lukaku nell'ultima fase del ritiro sta creando più di qualche preoccupazione in casa Napoli. Quello che inizialmente sembrava un semplice risentimento, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi più serio del previsto, al punto da spingere la dirigenza a una mossa inattesa sul mercato.

Le valutazioni post-ritiro sono terminate, ma ora questo imprevisto potrebbe riaprire scenari che sembravano ormai chiusi, con Conte e De Laurentiis costretti a una nuova, importante riflessione.

"Si teme uno stiramento": la preoccupazione di Lukaku

Il gigante belga è un professionista esperto e ha capito subito la potenziale gravità del problema. Lo stop è arrivato proprio alla fine di un ritiro svolto in maniera impeccabile, e il rischio di gettare al vento settimane di duro lavoro è concreto.

Lo staff medico, guidato da Raffaele Canonico, sta programmando gli esami strumentali per avere una diagnosi precisa. La speranza è che si tratti solo di un forte risentimento, ma il timore concreto è quello di uno stiramento, che allungherebbe inevitabilmente i tempi di recupero.

La prima conseguenza: Lukaku salta l'inizio del campionato

A prescindere dall'esito degli esami, una certezza già c'è. L'attaccante sarà costretto a saltare le prime, delicate partite di campionato: l'esordio in trasferta contro il Sassuolo e la prima in casa contro il Cagliari.

L'obiettivo realistico, se non ci saranno complicazioni, è di riaverlo a pieno regime per l'inizio di settembre, in tempo per il debutto del Napoli nella prestigiosa Champions League.

L'idea a sorpresa: un nuovo attaccante?

Ed è proprio questa assenza prolungata a innescare le nuove riflessioni di mercato. Il Napoli può permettersi di iniziare la stagione senza il suo centravanti titolare, affidandosi solo a Lorenzo Lucca?

Come sottolinea il quotidiano, "l’esito degli esami e i tempi di recupero potrebbero anche stuzzicare l’idea di un nuovo innesto in attacco". Una decisione non ancora presa, che dipenderà interamente dalla diagnosi. Ma l'idea di un colpo a sorpresa per cautelarsi, che sembrava archiviata, è tornata improvvisamente a farsi strada nei corridoi di Castel Volturno.