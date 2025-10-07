Napoli in ansia per Politano: si teme un lungo stop. Le sensazioni dell’attaccante ai medici del Napoli

C’è un’ombra che si allunga sulla vittoria contro il Genoa e proietta preoccupazione sul futuro imminente del Napoli. Riguarda le condizioni di Matteo Politano, uscito per un fastidio muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema, ma c’è un retroscena, una frase sussurrata ai medici, che lascia accesa una piccola speranza.

Il Retroscena che fa Sperare

Come riporta Il Mattino, c’è apprensione in casa Napoli. Ma c’è anche la consapevolezza di un gesto di grande maturità da parte del giocatore. Politano ha confessato immediatamente allo staff medico a bordo campo di essersi fermato non appena ha avvertito il minimo allarme. “Ho provato a fermarmi subito“, le sue parole. Una scelta intelligente, non una bandiera bianca, ma un modo per evitare un danno ben peggiore e compromettere le prossime, cruciali, settimane.

Un Calendario Infernale: Inter a Rischio

La preoccupazione di Conte e dello staff è legata a un calendario che non lascia respiro. Nelle prossime due settimane, il Napoli affronterà in sequenza Torino, PSV, Inter, Lecce, Como e Francoforte. L’obiettivo, che al momento è più una speranza, è quello di non dover rinunciare a Politano per la sfida al vertice contro l’Inter. Tuttavia, con questo tipo di problemi, è impossibile fare previsioni prima dell’esito degli esami strumentali di oggi.

Secondo Stop Stagionale

A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che per Politano si tratta del secondo stop muscolare di questa stagione. Già durante il ritiro di Dimaro, l’attaccante si era fermato per un risentimento dovuto agli intensi carichi di lavoro. Ora si attende con ansia il verdetto dei medici, sperando che la sua prontezza di riflessi in campo possa aver limitato i danni.