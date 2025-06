Inter in semifinale al Mondiale per Club? Le quote parlano chiaro | Lautaro favorito capocannoniere

Il primo obiettivo è stato centrato con autorità. Con un convincente 2-0 al River Plate, l'Inter ha messo in cassaforte il primo posto del gruppo E, assicurandosi così un ottavo di finale sulla carta abbordabile contro il Fluminense brasiliano. Una vittoria che sa di dichiarazione d'intenti, con i ragazzi di Chivu che hanno dimostrato carattere e qualità in un match che poteva nascondere più di un'insidia.

Le quote dei bookmaker: l'Inter candidata alle fasi finali

Nel frattempo, i bookmaker hanno già aggiornato le loro previsioni. E le quote parlano chiaro: l'Inter non è più solo una partecipante, ma una seria candidata per le fasi finali del torneo. I principali operatori del settore hanno rivoluzionato le lavagne, rendendo i nerazzurri protagonisti assoluti delle scommesse sul Mondiale per Club.

Il cammino verso la gloria: ogni step ha la sua quota

Sul passaggio del turno contro il Fluminense, i bookie non hanno dubbi. L'approdo ai quarti di finale è dato praticamente per scontato, con una quota di appena 1.35 che fotografa la fiducia degli esperti nei confronti della squadra di Chivu. Un segnale inequivocabile: l'Inter è vista come nettamente superiore ai brasiliani.

Ma è guardando oltre che le cose si fanno interessanti. L'approdo in semifinale è offerto a quote che oscillano tra 2.75 (Sisal) e 3.00 (Cplay e Begamestar). Numeri che testimoniano come l'Inter sia considerata una delle favorite assolute del torneo, nonostante al momento non sappia ancora chi potrebbe trovare in un eventuale quarto di finale.

Scenario intrigante: tra le possibili avversarie potrebbe spuntare anche la Juventus, regalando ai tifosi un derby d'Italia in terra americana che farebbe impazzire gli appassionati di tutto il mondo.

La finale? Un sogno a portata di mano

Chi crede nella favola nerazzurra può puntare sulla finale con quote che variano da 6.00 (Sisal) fino a 8.00 (NetBet e Cplay). Numeri che rendono l'Inter una delle candidate più accreditate per l'atto conclusivo del torneo.

Più alta, come prevedibile, la quota per il trionfo finale: il Mondiale per Club nerazzurro è quotato a 16.00 su Sisal e sale fino a 18.00 su Cplay e Begamestar. Una scommessa audace, ma non impossibile per una squadra che ha dimostrato di saper gestire i grandi appuntamenti.

Lautaro Martinez, il re del gol in cerca di conferme

Apertissima la lotta per il titolo di capocannoniere del Mondiale per Club. Lautaro Martinez è in piena corsa con due reti già messe a segno, e avrebbe potuto fare anche meglio se il palo non si fosse messo di traverso nel match contro il River Plate.

L'argentino è quotato 12.00 per conquistare il titolo di miglior marcatore del torneo, una cifra che riflette le sue concrete possibilità di primeggiare. La concorrenza però non manca: tra i rivali spicca il juventino Kolo Muani, offerto a 16.00.

Una sfida nella sfida quella tra i bomber, con Lautaro che parte leggermente favorito grazie al suo stato di forma e alla maggiore esperienza in competizioni di questo livello.

Il Mondiale per Club si avvicina alla fase decisiva, e l'Inter c'è. Con le quote che sorridono e un Lautaro Martinez in grande spolvero, i nerazzurri sognano il colpaccio. La strada è ancora lunga, ma le premesse sono più che incoraggianti.