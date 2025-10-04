Beukema: “Napoli è follia, qui tutto è più grande – De Bruyne ti spinge a dare di più”

Solido, maturo, già un pilastro della difesa. Sam Beukema si è preso il Napoli in poche settimane. Dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting, il difensore olandese si è raccontato al quotidiano olandese AD, svelando i segreti del “metodo Conte” e il suo amore per la nuova, folle, vita napoletana.

“Mai stato così in forma”: i Segreti del Metodo Conte

Beukema va dritto al punto, descrivendo una preparazione estiva brutale che è la base della condizione fisica della squadra. “In preparazione abbiamo iniziato subito con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone“, racconta l’olandese. “Ora è un po’ diverso con tutte queste partite, ma continuiamo comunque a percorrere tantissimi chilometri. Credo di non essere mai stato così in forma. Alla fine questo dovrà fare la differenza”.

Facile Adattarsi con un Campione come De Bruyne

L’inserimento nel mondo Napoli è stato rapido, grazie anche alla qualità dei compagni. “Mi sento davvero molto bene qui fin dal primo giorno. Le richieste sono ancora più alte di quelle a cui ero abituato, ma sto avendo molti minuti e sta andando piuttosto bene, penso”. La presenza di campioni è uno stimolo costante: “Solo uno come De Bruyne ti spinge automaticamente a dare di più, ogni giorno. Farò di tutto per riuscire a salire di livello anche qui”.

Innamorato di Napoli: “Pura Follia, in Senso Positivo”

Infine, l’impatto con la città e la sua passione travolgente. Beukema non è spaventato, anzi, è esattamente ciò che cercava. “Qui a Napoli tutto è più intenso, più grande, più estremo. È pura follia, ma in senso positivo. La gente qui è completamente pazza per il calcio. Volevo assolutamente vivere tutto questo, ed è stata una delle ragioni per cui ho scelto questo club”. Una scelta di cui, a quanto pare, non si è affatto pentito.