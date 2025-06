Juventus-Manchester City: si gioca il primato | Guardiola favorito nelle quote

Si chiude stasera la fase a gironi del Mondiale per Club con una sfida dal sapore speciale. Al Camping World Stadium di Orlando, Juventus e Manchester City si contendono il primato del girone G in un match che vale molto più dei tre punti.

Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi di finale con punteggio pieno, ma la posta in palio resta alta. I bianconeri possono permettersi anche un pareggio per assicurarsi il primo posto, mentre i Citizens di Guardiola devono necessariamente vincere per scavalcare la "Vecchia Signora".

Una sfida tra numeri perfetti

Le statistiche parlano chiaro: Juventus e Manchester City sono appaiate in tutto. Stessi punti, stessa differenza reti (+8 per entrambe), ma un dettaglio fa la differenza. La Juventus ha realizzato 9 gol contro gli 8 del City, pur avendo subito una rete contro le zero di Haaland e compagni.

Un equilibrio che racconta due percorsi diversi ma ugualmente efficaci. I bianconeri hanno dominato soprattutto nei primi tempi: 4 gol dei 5 totali nella prima frazione contro l'Al-Ain, e 2 delle 4 reti complessive nei primi 45 minuti del match successivo.

Il Manchester City ha risposto con una gestione più equilibrata. Due reti all'esordio contro il Wydad, entrambe nel primo tempo, e poi il poker perfetto contro l'Al-Ain: 3 gol nel primo tempo e 3 nella ripresa per un 6-0 che non ammette repliche.

Guardiola parte favorito

Nonostante una stagione non brillantissima per entrambe le squadre, i bookmaker vedono favorito Pep Guardiola. Le quote sorridono al tecnico catalano: il "2" del Manchester City è quotato 1.86 su Cplay, 1.80 su BetFlag e 1.76 su Betway.

Una fiducia che nasce dall'esperienza internazionale dei Citizens e dalla qualità di una rosa che, pur non esprimendosi al massimo in questa stagione, conserva un potenziale tecnico superiore.

Il peso del primo posto

Per la Juventus, il pareggio vale oro. Chiudere primi nel girone significherebbe evitare almeno sulla carta gli avversari più ostici negli ottavi di finale. Un vantaggio non da poco in una competizione che si preannuncia combattutissima.

Dall'altra parte, il Manchester City non può permettersi calcoli. La vittoria è l'unica strada per scavalcare i bianconeri e prendersi quel primato che potrebbe rivelarsi decisivo nel proseguimento del torneo.

Con Wydad e Al-Ain già eliminate e senza più nulla da chiedere alla competizione, i riflettori sono tutti puntati su questa sfida nella sfida. Stasera a Orlando si decide chi comanda il girone G.