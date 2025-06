Juve, inchiesta Prisma: Agnelli patteggia. Cresce l'attesa per il 22 settembre: ecco cosa succede

Svolta clamorosa nel processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus. Gli principali ex dirigenti del club bianconero, a partire dall'ex presidente Andrea Agnelli, hanno presentato richiesta di patteggiamento per evitare il processo ordinario. Una mossa che segna un punto fondamentale nella vicenda giudiziaria che ha scosso il calcio italiano.

Insieme ad Agnelli, hanno scelto la via del patteggiamento anche l'ex vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved e l'ex direttore sportivo Fabio Paratici. Le richieste di pena concordate variano da undici mesi a un anno e otto mesi. Le accuse mosse a vario titolo dalla procura sono pesantissime: aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, con al centro le plusvalenze fittizie e la gestione degli stipendi durante la pandemia.

Il caso Arrivabene: una posizione diversa

All'interno del quadro generale, emerge una posizione distinta che riguarda l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. A differenza degli altri, per lui il pubblico ministero ha chiesto il non luogo a procedere. Un dettaglio non da poco, che potrebbe portare a un esito diverso per la sua posizione processuale.

Attesa per il 22 settembre: ecco cosa può succedere

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla data del 22 settembre. Sarà in quel giorno che il giudice per l'udienza preliminare, Anna Maria Gavoni, prenderà la sua decisione. Il bivio è chiaro: accogliere le richieste di patteggiamento, chiudendo così la partita per la maggior parte degli imputati, oppure respingerle, aprendo la strada a un processo ordinario che si preannuncia lungo e complesso.

L'attesa è altissima per capire quale sarà l'epilogo di una delle inchieste più importanti della storia recente del calcio italiano. L'inchiesta Prisma si avvia verso la conclusione. Il 22 settembre scopriremo se Agnelli e gli altri riusciranno a chiudere questa vicenda con il patteggiamento o se dovranno affrontare il processo ordinario.