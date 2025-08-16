Barcellona, debutto in Liga con Yamal: sfida al Maiorca e quote dei bookmaker

Riflettori puntati su Palma di Maiorca, dove il Barcellona di Hansi Flick inizia la difesa del titolo. I campioni di Spagna in carica, guidati dal talento purissimo di Lamine Yamal, sono pronti a lanciare il primo guanto di sfida al Real Madrid, partendo da una trasferta storicamente favorevole contro il Maiorca.

La squadra di casa, che ha chiuso la scorsa stagione con un tranquillo decimo posto, si prepara ad affrontare un avversario in uno stato di forma smagliante. Analizziamo il match, le quote più interessanti e il pronostico.

Barça inarrestabile: la quota della vittoria larga

Il precampionato del Barcellona ha inviato un messaggio chiaro a tutta la Liga: la squadra è già a un livello eccellente. Il recente e roboante 5-0 inflitto al Como è solo l'ultima conferma di una macchina da gol che sembra già perfettamente rodata sotto la nuova guida tecnica. Un biglietto da visita impressionante in vista del debutto ufficiale.

La storia, inoltre, è tutta dalla parte dei blaugrana. L'ultimo successo del Maiorca contro il Barça risale addirittura al 2009, un'eternità calcistica. E il precedente dello scorso anno a "Son Moix" è ancora fresco nella memoria: un netto 5-1 per i catalani.

Le quote di Maiorca-Barcellona

Non sorprende, dunque, che il Barcellona vesta i panni del grande favorito. Ecco le quote dei principali bookmaker:

Il segno 2 (vittoria del Barcellona) paga 1.50 su Cplay, Lottomatica e Planetwin.

(vittoria del Barcellona) paga su Cplay, Lottomatica e Planetwin. L'impresa del Maiorca (segno 1) è quotata a 5.75 su GoldBet e BetFlag, e a 5.60 su Eurobet.

Il pronostico: l'ipotesi dell'Handicap

Considerando la forma scintillante dei blaugrana e la tradizione negativa del Maiorca, la semplice vittoria del Barcellona ha una quota contenuta. Diventa molto più interessante, quindi, l'ipotesi di una vittoria con un margine più ampio.

Il nostro pronostico punta sulla vittoria del Barcellona con almeno due gol di scarto (handicap -1). Una scommessa che permetterebbe di alzare notevolmente la posta, con una quota che oscilla tra il 2.25 e il 2.30. Una giocata intrigante per la prima del Barça di Flick.