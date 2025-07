McTominay rifiuta l'Arabia Saudita: "Resto al Napoli" | Offerta milionaria respinta

In un calcio dominato dai petrodollari e da scelte dettate quasi esclusivamente dal denaro, ci sono ancora storie che scaldano il cuore e riaffermano un principio quasi dimenticato: l'attaccamento alla maglia. La storia del giorno ha per protagonista l'idolo indiscusso del Napoli Campione d'Italia, Scott McTominay. Secondo un clamoroso retroscena svelato da Il Mattino, il centrocampista scozzese ha compiuto un gesto che vale più di un gol: ha sbattuto la porta in faccia a un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita, senza neanche sedersi a discuterla.

La rivelazione de Il Mattino: l'offerta monstre dopo lo Scudetto

L'MVP dello scorso campionato, il secondo miglior marcatore della squadra, l'uomo che ha trascinato il Napoli con la sua leadership. Un profilo del genere non poteva non attirare le attenzioni dei club più ricchi del pianeta. E infatti, come riporta il quotidiano, subito dopo la vittoria dello Scudetto, un club saudita si è fatto avanti con una proposta di ingaggio "da capogiro", di quelle che solitamente fanno vacillare qualsiasi certezza. Ma la risposta dello scozzese è stata un muro invalicabile. Il Mattino è lapidario: "lo scozzese ha chiuso le porte prima ancora di parlarne". Un rifiuto netto, istantaneo, che non ha lasciato spazio a nessuna controproposta.

Una scelta di cuore: "Resto per la Champions e per i tifosi"

La motivazione dietro questo gesto non è economica, ma puramente sentimentale e sportiva. McTominay si è letteralmente innamorato di Napoli, della passione dei suoi tifosi e del progetto vincente del club. Il giocatore è desideroso di restare in maglia azzurra per essere protagonista anche in Champions League, una competizione che vuole giocare da leader di una squadra che ha contribuito a portare sul tetto d'Italia. Ha già comunicato al suo procuratore di non voler prendere in considerazione nessuna offerta, da nessuna parte del mondo. La sua volontà è una sola: essere a Castel Volturno il 15 luglio per iniziare il ritiro agli ordini di Antonio Conte e preparare una nuova stagione da protagonista.

Un idolo totale: il messaggio al calcio moderno

Il gesto di McTominay va oltre la semplice cronaca di mercato. È un messaggio potente a tutto il mondo del calcio. Dimostra che la gloria sportiva, il legame con una piazza e l'ambizione di competere ai massimi livelli possono ancora avere un valore superiore a qualsiasi cifra. In un'estate in cui tanti campioni cedono alle sirene arabe, il "no" secco del centrocampista del Napoli è una dichiarazione di appartenenza che lo consacra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, a leggenda immortale di questa città.