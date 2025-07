Napoli, colpo a sorpresa dalla Juve: Manna vuole il suo pupillo

Non solo top player affermati. Il calciomercato del Napoli è fatto anche di intuizioni, di operazioni strategiche che costruiscono la spina dorsale della squadra. In gran segreto, la dirigenza lavora a un colpo a sorpresa, un'operazione che porta direttamente a Torino, sponda Juventus, e che nasce da una volontà precisa: quella del ds Giovanni Manna.

L'obiettivo è il suo "pupillo", un giovane talento che Manna ha visto crescere e che ora vuole portare con sé all'ombra del Vesuvio. Si tratta di Fabio Miretti, centrocampista reduce dal prestito al Genoa, per cui il ds è pronto a un blitz.

Perché il Napoli vuole Fabio Miretti?

A spingere con più forza per questo trasferimento è proprio Giovanni Manna. Il ds del Napoli conosce Miretti come le sue tasche, avendolo visto crescere passo dopo passo nel settore giovanile della Juventus, fino all'esplosione nella Next Gen. Manna ne apprezza non solo le doti tecniche, ma anche quelle umane e la grande professionalità. È per questo che sta preparando l'offerta decisiva per riunirsi con il suo giocatore.

Perché Miretti è utile per le liste del Napoli?"

L'acquisto di Miretti sarebbe una mossa di grande intelligenza anche dal punto di vista burocratico. Essendo un classe 2003, il giocatore è ancora considerato un Under. Questo significa che il suo inserimento in rosa non andrebbe a occupare uno dei preziosi e limitati slot over, né in Serie A né, soprattutto, in Champions League. Un dettaglio fondamentale per un Napoli che vuole una rosa lunga e competitiva, considerando anche la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa a metà stagione.

L'uomo perfetto per Conte: mezzala e trequartista

Dal punto di vista tattico, Miretti rappresenterebbe il jolly ideale per Antonio Conte. Il tecnico sta lavorando principalmente su due moduli, il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e la duttilità di Miretti è perfetta. Può agire con la stessa efficacia sia come mezzala di inserimento, garantendo qualità e corsa, sia come trequartista alle spalle della punta, offrendo un'alternativa diretta a giocatori come De Bruyne e Raspadori.

Quanto costa Fabio Miretti?

La Juventus, dal canto suo, ha aperto alla cessione. Sebbene Miretti si sia presentato regolarmente al raduno alla Continassa, il club bianconero è disposto a venderlo a titolo definitivo per fare cassa e registrare una plusvalenza piena. La richiesta è chiara: la valutazione si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro. Una cifra che il Napoli considera accessibile per un giocatore di tale potenziale, pronto a diventare uno dei nuovi protagonisti del centrocampo azzurro.