Napoli: tre colpi pronti | Manna pesca un big dalla Premier

Dal pilastro per la difesa al sogno per l'attacco. Il DS Manna, con la supervisione totale di Antonio Conte, lavora su più fronti per rinforzare la rosa dei Campioni d'Italia. Ecco il punto completo, trattativa per trattativa, sulla strategia del club.

Il Napoli non si ferma. Con Antonio Conte come supervisore assoluto, il DS Giovanni Manna sta lavorando sottotraccia per concretizzare una campagna acquisti ambiziosa, pensata per rinforzare ogni reparto della squadra. L'obiettivo è chiaro: dare al tecnico una rosa pronta a competere al vertice in Italia e a stupire in Europa. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, la macchina del mercato è in pieno movimento, con una strategia chiara che si sviluppa su quattro fronti principali.

IL CHELSEA APRE PER IL DIFENSORE

Tra le priorità assolute c'è l'inserimento di un difensore di alto livello. Il piano A porta a Londra e risponde al nome di Trevoh Chalobah. Il giocatore del Chelsea, a 26 anni, unisce un gran fisico a una preziosa esperienza internazionale. È il profilo che Conte ritiene indispensabile per dare solidità al reparto arretrato. L'operazione ha un costo di 25 milioni di euro, e si sta lavorando con il club inglese per definire la formula migliore. L'alternativa principale, nel caso la pista inglese si complicasse, resta Sam Beukema del Bologna.

LA CACCIA ALL'EREDE DI KVARA

Per colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia, il nome individuato come prima scelta è quello di Dan Ndoye. Il Napoli è in pressing costante sul Bologna, interlocutore chiave del mercato azzurro. La richiesta del club rossoblù è molto alta, vicina ai 40 milioni di euro, ma la trattativa prosegue. Ndoye è considerato il profilo ideale per talento e adattabilità. Sullo sfondo, restano vive le suggestioni legate a Sancho, Chiesa e Lookman, ma lo svizzero è al momento l'obiettivo più concreto.

IL BOMBER HA GIÀ SCELTO NAPOLI

L'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca rappresenta la priorità assoluta per il reparto offensivo. Secondo fonti vicine al giocatore, il centravanti friulano avrebbe già dato disponibilità mentale al trasferimento in azzurro.

Conte lo vede perfetto sia come alternativa a Lukaku che come partner d'attacco del belga. I rapporti eccellenti tra i due club facilitano una trattativa che potrebbe chiudersi attorno ai 20-25 milioni.

IL SOGNO NUNEZ RESTA VIVO

Ma chiudere per Lucca non significa fermarsi. Significa, al contrario, avere la serenità e la base per lanciare l'assalto al grande sogno. Questo sogno ha il nome di Darwin Nunez. L'uruguaiano, in uscita dal Liverpool, è l'attaccante di caratura internazionale che Conte desidera per fare il salto di qualità definitivo. L'operazione è complessa e molto costosa, ma aver già virtualmente chiuso per un centravanti di valore come Lucca permette al Napoli di agire con meno pressione e più forza negoziale. Non è più un'alternativa, ma un obiettivo su cui concentrare il massimo sforzo. La caccia al grande colpo continua.