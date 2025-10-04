Conte, turnover contro Genoa: “Abito di gala” per riscattare Milano, Neres tentazione in attacco

L’abito di gala si indossa anche per le serate apparentemente meno scintillanti. È questo il pensiero di Antonio Conte, che prepara la sfida contro il Genoa con un obiettivo chiaro: niente cali di tensione. Dopo la vittoria in Champions, il Napoli vuole ripartire subito forte in campionato, e il tecnico non ha intenzione di correre rischi con un turnover massiccio. Ma un grande dubbio, una tentazione, si fa strada nella sua mente: lanciare David Neres dal primo minuto.

Poco Turnover, Rientrano Di Lorenzo e Meret

L’idea di base è chiara: in campo andranno i titolarissimi, o quasi. La squadra ha bisogno di ritrovare le certezze del campionato dopo la parentesi europea e di dare un segnale forte dopo la caduta di Milano. Le uniche due novità sicure rispetto alla partita con lo Sporting sembrano essere i rientri di Alex Meret tra i pali, per il solito ballottaggio, e soprattutto del capitano Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, dopo aver scontato la squalifica in Champions. Spinazzola sarà dirottato sul versante opposto.

La “Tentazione” Neres: due Moduli Possibili

La vera, grande, novità potrebbe però essere l’impiego di David Neres dal primo minuto. Il brasiliano non parte titolare dallo scorso 14 aprile e scalpita per dimostrare il suo valore. La sua duttilità offre a Conte due soluzioni tattiche diverse per mettere in difficoltà la difesa del Grifone:

Potrebbe giocare a sinistra in un 4-3-3 , cambiando modulo rispetto al solito e aggiungendo un’imprevedibilità che finora si è vista poco.

in un , cambiando modulo rispetto al solito e aggiungendo un’imprevedibilità che finora si è vista poco. Oppure potrebbe giocare a destra nel consueto 4-1-4-1, facendo rifiatare un Politano apparso stanco.

Una decisione che il tecnico prenderà solo dopo l’allenamento di rifinitura, ma che dimostra la volontà di avere sempre un fattore sorpresa da calare sul tavolo.

Obiettivo: Raddoppiare e Non Fermarsi

Al di là degli uomini che scenderanno in campo, l’obiettivo del Napoli è uno solo: dare continuità alla vittoria di Champions e “raddoppiare” anche in campionato. Dopo la sconfitta di Milano, serve un segnale. E per farlo, Conte si affiderà ai suoi uomini migliori, con una freccia in più nel suo arco pronta a scoccare. Tutte le informazioni su dove vedere la partita e i telecronisti sono disponibili per una sfida che si preannuncia fondamentale.

Probabili formazioni: 4-1-4-1 per il Napoli

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigard, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Orario, dove vederla e telecronisti

Napoli-Genoa si disputa domenica 5 ottobre 2025 alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. In TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251); streaming via app DAZN su smart TV, Firestick, Chromecast, TIMVISION Box o console PS/Xbox.

Telecronisti: DAZN – Ricky Buscaglia e Hernanes; Sky – Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Obiettivo: raddoppiare dopo l’Europa

Conte mira a un successo convincente per consolidare la classifica, sfruttando l’entusiasmo del Maradona. Con infortuni da gestire (Buongiorno, Lukaku out), il Napoli punta su coesione per superare un Genoa in difficoltà (2 punti, 19° posto).