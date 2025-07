Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura. Mentre la trattativa per Dan Ndoye subisce una brusca frenata, con il Nottingham Forest pronto all'assalto, il club azzurro è a un passo dal chiudere per il nuovo portiere: Vanja Milinkovic-Savic. Sullo sfondo, la saga Osimhen si arricchisce di un nuovo, durissimo capitolo.

Giornate decisive per il DS Manna, impegnato a definire la rosa da consegnare ad Antonio Conte per un'altra stagione da protagonisti.

Osimhen, la rottura con la Curva

Nel frattempo, la trattativa per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray resta vivissima e vicina alla conclusione. A rendere più tesa l'attesa, però, è arrivato un durissimo striscione esposto dalla Curva A in piazza Municipio, che segna una rottura quasi definitiva tra il nigeriano e il cuore del tifo.

Un messaggio senza appello, che recita: "Osimhen, l'ignoranza nella tua vita la farà sempre da padrona... pe...nte ricorda che qui ha giocato Maradona". Un finale amaro per una storia che, sul campo, aveva regalato grandi gioie.

Pista Ndoye in salita: l'ombra della Premier League

La strada per arrivare a Dan Ndoye, obiettivo numero uno per la fascia, si è fatta improvvisamente più difficile. Gli agenti del giocatore hanno avvertito il Bologna: sta per arrivare un'offerta ufficiale dal Nottingham Forest. Una mossa che alza l'asticella e complica i piani del Napoli, fermo all'incontro di fine giugno con una valutazione del Bologna (45-50 milioni) ancora ritenuta troppo alta. La trattativa è bloccata.

Milinkovic-Savic, il gigante serbo per la porta

Se una porta si chiude, un'altra si spalanca. Il Napoli è infatti a un passo dal definire l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Sarà lui a completare il reparto dei portieri, affiancando Alex Meret. Il club azzurro è pronto a investire circa 17,5 milioni di euro per questo gigante di 202 centimetri, dotato di esperienza e di piedi da centrocampista. I suoi lanci lunghi per le "torri" Lukaku e Lucca sono un'arma che già stuzzica la fantasia di Conte.