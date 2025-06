Napoli, Ndoye nome caldissimo, le ultime su Nunez e Chiesa. Le mosse di Manna

Non si tratta più di semplici voci di mercato, ma di una strategia chiara e definita. Antonio Conte ha consegnato la sua lista a Giovanni Manna, con un obiettivo preciso: costruire un tridente offensivo completamente nuovo.

Il mercato del Napoli ha un'anima e una mente: quella di Antonio Conte. E il suo piano, finora sussurrato, ora emerge con contorni netti. La missione è una: smantellare e ricostruire il reparto offensivo con tre colpi mirati. Un esterno di potenza, un'ala di puro talento e un centravanti letale. E per ognuna di queste caselle, c'è un nome preciso sulla lista del tecnico.

L'assalto a Ndoye: tutti i retroscena del blitz romano

Il Napoli ha rotto gli indugi. Con un'azione rapida e concreta, il DS Giovanni Manna ha incontrato ieri pomeriggio a Roma l'entourage di Dan Ndoye. L'incontro è servito a definire i contorni di una trattativa che ora entra nella sua fase operativa. Il Napoli vuole capire i margini di manovra con il Bologna, che a gennaio aveva bloccato la cessione ma che ora sembra più disposto a parlarne, seppur partendo da una richiesta altissima: 40 milioni di euro.

La cifra è considerata eccessiva da De Laurentiis, ma Manna sta studiando le contromosse. I contatti con il Bologna sono continui e non riguardano solo l'esterno svizzero, ma anche il difensore Sam Beukema. La carta che il Napoli potrebbe giocare per abbassare il prezzo di Ndoye è quella di Alessandro Zanoli, un profilo molto gradito al tecnico rossoblù Vincenzo Italiano, che potrebbe essere inserito in uno dei due affari.

Non solo Ndoye: il punto su tutti gli altri fronti del mercato

L'offensiva per Ndoye è la notizia del giorno, ma è solo un pezzo di una strategia molto più ampia. Il piano del Napoli, come noto, è quello di acquistare due esterni e una prima punta. E mentre si lavora su Ndoye, gli altri fronti restano aperti.

Per il ruolo di centravanti, il sogno numero uno resta Darwin Nunez del Liverpool. Per l'altra fascia, Federico Chiesa è sempre un candidato di primissimo piano. Su fronti diversi, si continua a monitorare con calma Juanlu Sanchez del Siviglia e Yunus Musah del Milan, ma senza partecipare ad aste. Infine, la società ha ribadito un punto fermo: Anguissa e Lobotka sono intoccabili e lasceranno Napoli solo di fronte a offerte faraoniche, al momento non pervenute.