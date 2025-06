Napoli, con Ndoye possono arrivare tre big dalla Premier: Manna beffa Roma e Atalanta

Non è un'operazione singola, è la prima mossa di un piano devastante. L'imminente arrivo di Dan Ndoye è il catalizzatore che può scatenare un triplo assalto alla Premier League. E Giovanni Manna, nel frattempo, ha già piazzato la prima beffa ai rivali.

Allacciate le cinture. Il calciomercato del Napoli è entrato in una dimensione diversa, dove ogni mossa è collegata a un piano più grande e ambizioso. La trattativa ben avviata per portare Dan Ndoye in azzurro non è il punto di arrivo, ma la chiave che può aprire le porte a un clamoroso triplo colpo dalla Premier League. Una strategia a tutto campo orchestrata da Giovanni Manna, che ha già dimostrato la sua astuzia superando la concorrenza italiana su uno dei tre obiettivi.

La "Beffa": come Manna ha superato Roma e Atalanta per O'Riley

Il primo dei tre "big" è il centrocampista del Brighton, Matt O'Riley. Mentre l'attenzione era su altri fronti, Manna secondo SKY Sport, ha agito nell'ombra, presentando un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro. Con questa mossa, ha di fatto bruciato sul tempo Roma e Atalanta, da tempo sul giocatore ma mai così concrete. L'azione del Napoli ha messo il club in pole position, una vera e propria beffa per le dirette concorrenti, costrette ora a inseguire.

I due sogni dalla Premier: le piste Sancho e Chalobah

Ma O'Riley è solo l'inizio. Conquistato il centrocampo, l'offensiva si concentra su altri due profili di lusso. Per l'attacco, il nome di Jadon Sancho resta caldissimo. Si lavora a un'operazione in prestito, cercando di convincere il Manchester United a partecipare al pagamento dell'ingaggio. L'arrivo di Ndoye andrebbe a completare la batteria di esterni richiesta da Conte, permettendo al club di gestire la complessa trattativa per Sancho con più calma.

Per la difesa, il nome forte è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Anche qui, si valuta un prestito, ma con un occhio attento alla gestione degli slot disponibili. Il Napoli vuole il giocatore, ma non a qualsiasi condizione, e sta studiando la formula migliore per un colpo che andrebbe a blindare il reparto arretrato.

Il piano è svelato. L'affare Ndoye serve a mettere il primo, fondamentale tassello. Da lì, con O'Riley già in pugno e i fronti Sancho e Chalobah aperti, il Napoli può completare una campagna acquisti stellare. La strategia di Manna è chiara: attaccare su più tavoli, con la forza economica e l'astuzia di chi vuole tornare a dominare.