Napoli, bivio in attacco: Nunez o Lucca? | Chi sarà il compagno di Lukaku?

Il Napoli accelera sul mercato con una doppia operazione che può cambiare il volto della squadra. Mentre Sam Beukema è praticamente azzurro, Darwin Nunez torna prepotentemente d'attualità dopo i nuovi contatti tra Giovanni Manna e l'agente del bomber uruguaiano.

Beukema azzurro: fumata bianca in arrivo

La prima buona notizia arriva dal fronte difensivo. Sam Beukema diventerà il quarto acquisto dell'estate azzurra dopo Noa Lang. Il centrale olandese è ormai a un passo dal vestire la maglia del Napoli, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato. "Beukema-SSC Napoli, ci siamo: le parti contano di definire ogni dettaglio nella giornata di domani", ha annunciato Gianluca Di Marzio attraverso i propri canali social. Una trattativa che si è sbloccata definitivamente nelle ultime ore, regalando ad Antonio Conte un rinforzo di qualità per la difesa. Il difensore del Bologna rappresenta l'identikit perfetto per il calcio di Conte: fisico, tecnico e con una grande esperienza internazionale. Un acquisto che testimonia l'ambizione del Napoli di competere su tutti i fronti nella prossima stagione.

Nunez torna di moda: nuovo assalto in vista

Ma è sul fronte offensivo che si gioca la partita più importante. Fali Ramadani, agente di Darwin Nunez, è sbarcato a Milano per incontrare nuovamente Giovanni Manna. Un vertice che potrebbe riaprire definitivamente la pista che porta al bomber del Liverpool. I dirigenti partenopei hanno intensificato i contatti con il procuratore dell'uruguaiano, preparando una nuova offerta dopo che la precedente proposta da 50 milioni più 5 di bonus è stata giudicata insufficiente dai Reds. Serve uno sforzo economico maggiore per convincere il Liverpool a privarsi del proprio gioiello.

La strategia Osimhen-Nunez

Il tassello fondamentale della strategia rimane Victor Osimhen. Oggi è andato in scena un incontro cruciale tra la dirigenza azzurra e una delegazione del Galatasaray per definire i dettagli della cessione del nigeriano in Turchia. Un'operazione che potrebbe sbloccare definitivamente l'arrivo di Nunez. Al bomber uruguaiano è già stato proposto un contratto quinquennale fino al 2030 con un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione. La disponibilità del giocatore a vestire l'azzurro è totale: Nunez vuole il Napoli e aspetta solo l'accordo tra le società per concretizzare il trasferimento in Campania.

Conte prepara la rivoluzione

Antonio Conte sta plasmando un Napoli completamente nuovo per affrontare la Champions League da protagonista. Con Beukema in difesa e potenzialmente Nunez in attacco, i campioni d'Italia stanno costruendo una rosa di livello internazionale. L'addio di Osimhen rappresenterebbe l'ultimo tassello per completare la rivoluzione tecnica voluta dal tecnico salentino. Un mercato che conferma le ambizioni del presidente De Laurentiis di costruire una squadra capace di competere ad altissimo livello. Il Napoli non si accontenta del quarto scudetto: vuole conquistare anche l'Europa.