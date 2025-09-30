Napoli-Sporting Lisbona, tutto quello che c’è da sapere: orario, TV, streaming e formazioni

Si avvicina il secondo impegno stagionale di Champions League per il Napoli, che dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City si prepara a sfidare lo Sporting Lisbona. Il match è in programma mercoledì 1 ottobre, alle 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il calendario di Champions del Napoli

Dopo la sfida con lo Sporting Lisbona, il Napoli affronterà il PSV Eindhoven in trasferta, l’Eintracht Francoforte e il Qarabag in casa, e poi si sposterà di nuovo fuori per giocare contro Benfica e Copenaghen, prima di ricevere il Chelsea al Maradona.

Un imprevisto per lo Sporting

Lo Sporting Lisbona ha avuto un problema tecnico con l’aereo che doveva portare la squadra a Napoli, causando un ritardo di molte ore. La compagnia maltese Hi Fly sta lavorando per trovare una soluzione e assicurare ai portoghesi un arrivo rapido in Italia, anche se il programma è stato completamente stravolto.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire il match.

NAPOLI-SPORTING: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

LE PROBABILI FORMAZIONI: CONTE INVENTA SPINAZZOLA A DESTRA

L’emergenza difensiva costringe Conte a una mossa a sorpresa. Con Di Lorenzo squalificato e diversi infortunati, sarà Leonardo Spinazzola ad agire come terzino destro. Buone notizie arrivano dal pieno recupero suo e di Olivera. A sinistra, possibile conferma per Gutierrez. In porta, il ballottaggio è aperto, ma Milinkovic-Savic sembra favorito su Meret dopo l’ottima prova di Manchester. Davanti, Hojlund guiderà l’attacco.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Joao Virgínia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Napoli-Sporting sarà un’esclusiva Sky. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Per gli abbonati, sarà possibile seguire il match anche in streaming tramite l’app Sky Go. Un’alternativa per lo streaming è NOW, la piattaforma che offre il pacchetto Sport di Sky.