Napoli-Sporting Lisbona, tutto quello che c’è da sapere: orario, TV, streaming e formazioni

La seconda giornata di Champions League porta Napoli contro lo Sporting Lisbona al Maradona. Ecco dove seguire il match in diretta, le probabili formazioni e le ultime da Castel Volturno.

Enrico Greco Enrico GrecoSettembre 30, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025
Napoli Sporting Lisbona streaming

Si avvicina il secondo impegno stagionale di Champions League per il Napoli, che dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City si prepara a sfidare lo Sporting Lisbona. Il match è in programma mercoledì 1 ottobre, alle 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

 

Il calendario di Champions del Napoli

Dopo la sfida con lo Sporting Lisbona, il Napoli affronterà il PSV Eindhoven in trasferta, l’Eintracht Francoforte e il Qarabag in casa, e poi si sposterà di nuovo fuori per giocare contro Benfica e Copenaghen, prima di ricevere il Chelsea al Maradona.

Un imprevisto per lo Sporting

Lo Sporting Lisbona ha avuto un problema tecnico con l’aereo che doveva portare la squadra a Napoli, causando un ritardo di molte ore. La compagnia maltese Hi Fly sta lavorando per trovare una soluzione e assicurare ai portoghesi un arrivo rapido in Italia, anche se il programma è stato completamente stravolto.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire il match.

NAPOLI-SPORTING: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

  • Partita: Napoli-Sporting
  • Data: Mercoledì 1° ottobre
  • Orario: 21:00
  • Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)
  • Streaming: NOW, Sky Go
Lo Sporting Lisbona
Lo Sporting Lisbona

LE PROBABILI FORMAZIONI: CONTE INVENTA SPINAZZOLA A DESTRA

L’emergenza difensiva costringe Conte a una mossa a sorpresa. Con Di Lorenzo squalificato e diversi infortunati, sarà Leonardo Spinazzola ad agire come terzino destro. Buone notizie arrivano dal pieno recupero suo e di Olivera. A sinistra, possibile conferma per Gutierrez. In porta, il ballottaggio è aperto, ma Milinkovic-Savic sembra favorito su Meret dopo l’ottima prova di Manchester. Davanti, Hojlund guiderà l’attacco.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Joao Virgínia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Napoli-Sporting sarà un’esclusiva Sky. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Per gli abbonati, sarà possibile seguire il match anche in streaming tramite l’app Sky Go. Un’alternativa per lo streaming è NOW, la piattaforma che offre il pacchetto Sport di Sky.

Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

