Nunez o Sancho per Osimhen? Arriva la risposta del Napoli: svelato il retroscena

È l'ipotesi che fa sognare i tifosi: usare Victor Osimhen come pedina per arrivare a un top player. Ma la linea del club è granitica e diversa. Il Napoli ha chiuso la porta a qualsiasi tipo di scambio, svelando una strategia da superpotenza europea: chi vuole Victor, porta i soldi.

Mentre la caccia all'erede di Victor Osimhen entra nel vivo, con i nomi di Darwin Nunez e Jadon Sancho in cima alla lista dei desideri, emerge con forza la strategia chiara e inflessibile del Napoli. Dimenticate gli scambi, i conguagli, le operazioni complesse. La posizione del club, ribadita nelle ultime ore, è un segnale di potere al mercato italiano ed europeo: le due operazioni sono completamente separate.

La regola di De Laurentiis: Osimhen vale cash, non si baratta

La linea del Napoli è chiarissima: nessuno scambio. Anche se profili come Darwin Nunez sono seguiti da mesi e interessano moltissimo, non verranno mai inseriti in una trattativa per Osimhen. Il ragionamento della società è semplice e potente: Victor è un asset di valore mondiale, e il suo addio sarà monetizzato interamente in denaro.

L'idea è che, se un club come il Liverpool è interessato a Osimhen, dovrà presentarsi alla porta di De Laurentiis con un'offerta da 75 milioni di euro cash. Non un euro di meno, e senza la possibilità di inserire contropartite tecniche per abbassare il prezzo. È una posizione di forza che il Napoli può permettersi, forte della sua solidità economica.

Ma Nunez e Sancho restano obiettivi concreti: ecco come si lavora

Il "no" allo scambio, quindi, non significa un disinteresse per i due fuoriclasse della Premier League. Anzi. Significa che il Napoli sta lavorando su trattative parallele e indipendenti.

Per Darwin Nunez, il corteggiamento va avanti da tempo. L'ostacolo non è tanto l'ingaggio del giocatore, ma le alte richieste del Liverpool per il cartellino, indipendentemente dalla questione Osimhen.

Per Jadon Sancho, il discorso è diverso. È considerato un'opportunità di mercato, un talento da rilanciare su cui il Napoli sta studiando la fattibilità economica. Entrambi hanno già dato un ok di massima al trasferimento in azzurro, e ora Manna sta lavorando per trovare l'accordo con i rispettivi club, ma con la potenza di fuoco derivante dalla futura cessione di Osimhen.

La strategia è svelata: prima l'incasso, poi l'investimento. Il Napoli agisce da una posizione di forza, detta le regole e dimostra al mondo che le sue stelle non si barattano, si pagano.