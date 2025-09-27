Calcio Napoli

Napoli, spunta l’idea di Conte per lanciare Noa Lang

Finora solo 17 minuti per l'olandese. Da Castel Volturno filtra l'ipotesi di un cambio di ruolo a sorpresa per sbloccare l'acquisto da 27 milioni.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaSettembre 27, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 27, 2025
Noa Lang in un nuovo ruolo? La mossa a sorpresa di Conte

Ventisette milioni di euro sul tavolo, un talento purissimo e appena 17 minuti in campo. Il mistero di Noa Lang è uno dei temi più discussi di questo inizio di stagione del Napoli. Ma da Castel Volturno filtra un’indiscrezione che potrebbe rappresentare la svolta: Antonio Conte sta studiando una mossa a sorpresa per sbloccare il suo gioiello olandese.

Il Retroscena: un Esperimento Tattico

Secondo le ultime voci, il tecnico starebbe testando l’ex PSV in una nuova posizione tattica. Un esperimento per accelerare il suo inserimento e trovargli spazio in una squadra che, al momento, ha trovato equilibri solidi. Non è una bocciatura del suo ruolo naturale di esterno, ma un tentativo intelligente di sfruttare la sua qualità e il suo dribbling in altre zone del campo.

Noa Lang durante l’allenamento con il Napoli
Noa Lang durante l’allenamento con il Napoli

Come il Caso Mertens: la Storia si Ripete?

La pazienza è la chiave. I tifosi del Napoli lo sanno bene: la storia recente racconta di un altro grande talento belga, Dries Mertens, che all’inizio faticò a trovare la sua dimensione. Poi arrivò un gol, un’intuizione tattica, e il resto è storia. La speranza è che anche per Lang possa esserci una svolta simile. Conte non regala nulla, ma sa riconoscere il talento e lavora per modellarlo secondo le sue esigenze.

Le Opzioni sul Tavolo

Quale potrebbe essere questo nuovo ruolo? L’olandese nasce come ala sinistra, ma ha la qualità per agire anche a destra o come seconda punta. E non è da escludere un’ipotesi ancora più radicale: nel 3-5-2, modulo che Conte ha già utilizzato in carriera, Lang potrebbe essere provato come “quinto” a tutta fascia, un ruolo dispendioso ma che potrebbe esaltare la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. La svolta per Noa Lang potrebbe essere più vicina del previsto.

Tag
Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaSettembre 27, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 27, 2025
Salvatore Bellavista

Salvatore Bellavista

SangueAzzurro (Salvatore Bellavista): Giornalista per vocazione, tifoso per destino. Salvatore Bellavista porta su Napolissimo.it il racconto autentico del mondo SSC Napoli, con analisi lucide e un amore incondizionato per la maglia.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it