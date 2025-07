Osimhen-Galatasaray sfuma: Alvino smaschera la strategia turca | "Dilettanti allo sbaraglio"

La trattativa per la cessione di Victor Osimhen continua a tenere banco, ma l'ultimo capitolo, con la missione italiana dei dirigenti del Galatasaray conclusasi con un nulla di fatto, ha scatenato reazioni forti. Tra queste, spicca quella del giornalista sportivo Carlo Alvino, che attraverso i suoi canali social non ha usato mezzi termini per descrivere una strategia, quella del club turco, che puzza di improvvisazione o, peggio, di malafede.

Il commento di Alvino è un fiume in piena che parte da un'analisi più ampia, quella di un Napoli che ha finalmente assunto lo status di "club dominante", capace di resistere alle sirene e di imporre la propria volontà. "Finiti i tempi di quando venivano a fare spese in casa nostra", scrive con orgoglio, citando i casi di Di Lorenzo, l'arrivo di Conte (che molti vedevano già alla Juventus) e, appunto, la gestione del caso Osimhen. Un preambolo necessario per arrivare al cuore della questione.

"Dilettanti allo sbaraglio": il commento al vetriolo di Alvino

La critica del giornalista si concentra sulla mossa, apparentemente inspiegabile, della dirigenza turca. "Presentarsi in Italia per acquistare Osimhen senza le dovute garanzie bancarie è un’operazione da dilettanti allo sbaraglio, oppure un maldestro tentativo di raggirare il Napoli", tuona Alvino. Un'accusa pesante, che mette in discussione la serietà e la professionalità dell'approccio del Galatasaray. Per Alvino, la linea del Napoli è sempre stata chiara e non negoziabile: per un giocatore di quel valore, non esiste trattativa, ma solo il rispetto di condizioni economiche precise.

Una posizione che lo stesso giornalista aveva anticipato nei giorni scorsi, quando aveva definito la "missione" turca come un possibile diversivo per trattare altri giocatori, come Morata o Çalhanoğlu, perché "per quanto riguarda il Napoli non può esserci e non ci sarà trattativa… c’è solo il pagamento della clausola!". L'esito negativo degli incontri ha quindi confermato la sua tesi, portandolo a bollare l'operazione come un "tentativo miseramente naufragato".

Una telenovela destinata a continuare

L'affondo di Alvino chiude, per ora, un capitolo di una saga di mercato che sembra ancora lontana dalla conclusione. Con il suo commento, il giornalista dà voce al sentimento di molti tifosi: quello di un club, il Napoli, che non è più disposto a subire le strategie altrui, ma che pretende rispetto e serietà. La palla torna ora al Galatasaray, chiamato a dimostrare di non essere composto da "dilettanti allo sbaraglio". Come conclude lo stesso Alvino, con una punta di sarcasmo, "Appuntamento, per questa telenovela, alla prossima puntata!".