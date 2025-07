Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra. Con la clausola rescissoria da 75 milioni di euro in scadenza il 15 luglio, il futuro del bomber nigeriano resta appeso a un filo sottilissimo. Mentre l'attaccante campione d'Italia mantiene il silenzio più assoluto, interrompendo ogni comunicazione fino al 10 luglio, il club partenopeo si prepara a tutti gli scenari possibili. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 15 luglio, quando gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno prima di partire per Dimaro.

La clausola da 75 milioni: una spada di Damocle

La clausola rescissoria di Victor Osimhen rappresenta una delle telenovele più intricate del calciomercato estivo. I 75 milioni di euro, validi esclusivamente per trasferimenti all'estero, costituiscono l'unica via d'uscita automatica per il centravanti nigeriano. Una cifra che finora non ha trovato acquirenti disposti a sborsare l'intera somma. La strategia del silenzio adottata da Osimhen nasconde probabilmente una riflessione profonda sul proprio futuro. Il bomber, protagonista assoluto della conquista del quarto scudetto, sa bene che la sua decisione influenzerà non solo la propria carriera, ma anche i piani di Antonio Conte per la prossima stagione.

Il tecnico salentino, dal canto suo, attende risposte concrete. Dopo aver costruito un progetto ambizioso attorno alle certezze dello scudetto, Conte ha bisogno di sapere se potrà contare sul suo centravanti di punta o se dovrà virare su alternative già individuate dalla dirigenza.

Tre scenari per il futuro di Osimhen

Scenario 1: La partenza dell'ultima ora. Nelle prossime ore potrebbero materializzarsi offerte concrete per la clausola. I grandi club europei stanno ancora valutando, e non è escluso un blitz finale che porti Osimhen lontano da Napoli.

Scenario 2: Il ritiro a Dimaro. Senza novità sul fronte cessioni, il nigeriano si unirebbe regolarmente al gruppo agli ordini di Conte. Un'eventualità che aprirebbe nuove dinamiche all'interno dello spogliatoio azzurro.

Scenario 3: La risoluzione contrattuale. Opzione meno probabile ma non impossibile, che vedrebbe club e giocatore trovare un accordo per una separazione consensuale.

Conte aspetta, ma ha già le idee chiare

Antonio Conte non è tipo da farsi trovare impreparato. Il tecnico pugliese ha dimostrato in carriera di saper gestire situazioni delicate, trasformando anche le incertezze in opportunità. La sua esperienza gli suggerisce che nel calcio moderno tutto può cambiare in pochi giorni.

La preparazione estiva non può aspettare i capricci del mercato. Il Napoli campione d'Italia ha bisogno di certezze per programmare una stagione che vedrà gli azzurri protagonisti anche in Champions League. Conte sa bene che ogni giorno di ritardo nella definizione della rosa può costare caro. Il ritiro di Dimaro rappresenta il primo vero test della stagione. Se Osimhen dovesse aggregarsi al gruppo, Conte avrebbe l'occasione di valutare dal vivo le sue condizioni fisiche e mentali, decidendo se puntare su di lui o accelerare per alternative già individuate.

Castel Volturno: il centro del mondo azzurro

Il centro sportivo di Castel Volturno si prepara a diventare il teatro di una delle decisioni più importanti dell'estate partenopea. Il 15 luglio, quando la squadra si ritroverà prima della partenza per Dimaro, ogni dubbio dovrà essere sciolto. La società azzurra mantiene la massima riservatezza sulla questione, ma è evidente che tutti gli scenari sono stati presi in considerazione. La dirigenza ha già fatto sapere che Osimhen, da tesserato del club, verrà regolarmente convocato se non dovessero esserci sviluppi. Questa linea di condotta dimostra la professionalità del Napoli, che non intende farsi condizionare dalle dinamiche di mercato nella preparazione della nuova stagione. Un messaggio chiaro sia al giocatore che agli eventuali acquirenti: il club non si farà ricattare.

Il peso di una decisione

Victor Osimhen si trova di fronte alla decisione più importante della sua carriera. Rimanere in una piazza che lo ha consacrato campione d'Italia o tentare l'avventura in uno dei grandi club europei che potrebbero garantirgli palcoscenici ancora più prestigiosi.

La clausola da 75 milioni rappresenta molto più di una semplice cifra: è il prezzo della libertà, ma anche il peso di una responsabilità enorme verso compagni, tifosi e società che hanno creduto in lui. Qualunque sarà la sua scelta, il 15 luglio segnerà un punto di svolta. Se nessuno pagherà la clausola, Osimhen dovrà decidere se abbracciare con convinzione il progetto Conte o se forzare comunque la mano per una cessione. Il countdown è iniziato, e tra pochi giorni sapremo se Victor Osimhen sarà ancora il bomber del Napoli campione d'Italia.