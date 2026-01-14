Napoli-Parma, Conte cambia tutto: Lang dal 1′, Neres recupera. La formazione inedita

CHANCE LANG, CONTE IN TRIBUNA. Nel recupero della 16ª giornata contro il Parma (mercoledì 14 gennaio, ore 18:30), il Napoli cambia pelle. Antonio Conte, squalificato per 2 turni dopo il rosso di San Siro, lancia Noa Lang titolare sulla trequarti insieme a Politano. L’olandese, al centro di voci di mercato, ha l’ultima chance per convincere. In difesa torna Di Lorenzo braccetto, mentre a destra debutta dal 1′ Mazzocchi. Buona notizia dall’infermeria: David Neres è recuperato e andrà in panchina. Out per infortunio Meret, Lukaku e De Bruyne.

Il calendario non concede tregua. Smaltita l’adrenalina per il 2-2 di San Siro contro l’Inter, il Napoli torna subito in campo al Maradona per il recupero della 16ª giornata di Serie A. L’avversario è il Parma di Cuesta, reduce da una vittoria scacciacrisi contro il Lecce. Per gli azzurri è l’occasione di accorciare ulteriormente la classifica, ma dovranno farlo senza il loro condottiero in panchina: Antonio Conte sconterà la prima delle due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione di Milano.

La grande occasione di Noa Lang

La notizia più importante di formazione riguarda l’attacco. Conte (che guiderà la squadra dalla tribuna) ha deciso di concedere una nuova, forse ultima, chance da titolare a Noa Lang. L’olandese vive un momento delicato: arrivato con grandi aspettative, ha deluso nella prima parte di stagione (solo 1 gol e 2 assist in 24 presenze), finendo al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli già a gennaio.

Tuttavia, l’ingresso positivo contro l’Inter, condito dall’assist decisivo per il 2-2 di McTominay, ha riacceso la scintilla. Lang prenderà il posto di Elmas sulla trequarti, affiancando Politano alle spalle di Hojlund. È un esame da dentro o fuori: convincere il Maradona o preparare le valigie.

Le altre scelte: rivoluzione in difesa e fasce

L’assenza per squalifica di Juan Jesus costringe a ridisegnare la difesa. La soluzione scelta prevede l’arretramento di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di “braccetto” destro della difesa a tre, accanto a Rrahmani e Buongiorno. Questa mossa libera la corsia destra per Pasquale Mazzocchi, che farà il suo debutto da titolare in campionato. A sinistra, Olivera dovrebbe far rifiatare Spinazzola.

Infermeria: Neres c’è, Meret no

Dall’infermeria arrivano notizie agrodolci. La tegola riguarda Alex Meret, fermato da un nuovo infortunio alla spalla: in porta ci sarà ancora Milinkovic-Savic. La buona novella è il recupero lampo di David Neres. Il brasiliano, assente a Milano, ha smaltito i problemi alla caviglia e siederà in panchina, pronto a spaccare la partita nella ripresa se necessario. Ancora out i lungodegenti Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour.

Dove vedere Napoli-Parma in TV e Streaming

Il match si giocherà mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30.

TV: La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite app su Smart TV, console (PlayStation/Xbox), Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Streaming: Disponibile su smartphone, tablet e PC tramite app o sito ufficiale DAZN.

Formazioni ufficiali Napoli-Parma

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi, Olivera, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Lang. All. Conte.A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. All. Cuesta.A disposizione Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Barnabè, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.

Napoli-Parma probabili formazioni

Mai come questa volta, la formazione è un rebus risolto per necessità e virtù. Le assenze pesano, ma offrono anche opportunità inedite.

Ruolo NAPOLI (3-4-2-1) PARMA (4-3-2-1) Portiere Milinkovic-Savic Corvi Difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Delprato, Circati, Valenti, Valeri Centrocampo Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera Bernabé, Keita, Estevez Trequarti Politano, Lang Oristanio, Ondrejka Attacco Hojlund Pellegrino Indisponibili Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, J. Jesus (Squal.) –

Il bollettino medico e disciplinare: chi salta il match

La situazione indisponibili resta critica per il Napoli. Ecco il punto dettagliato su chi non sarà della partita, tra squalifiche e infortuni, con i relativi tempi di recupero stimati:

🟥 Juan Jesus (Squalificato): 1 giornata di stop. Salta il Parma, torna col Sassuolo.

1 giornata di stop. Salta il Parma, torna col Sassuolo. Alex Meret: Trauma distorsivo alla spalla. Condizioni da valutare, ma out sicuramente col Parma.

Trauma distorsivo alla spalla. Condizioni da valutare, ma out sicuramente col Parma. Romelu Lukaku: Lesione del retto femorale. Rientro previsto per fine gennaio.

Lesione del retto femorale. Rientro previsto per fine gennaio. Kevin De Bruyne: Lesione di alto grado del bicipite femorale. Rientro previsto a marzo.

Lesione di alto grado del bicipite femorale. Rientro previsto a marzo. Frank Anguissa: Lesione di alto grado del bicipite femorale. Rientro previsto per fine gennaio.

Lesione di alto grado del bicipite femorale. Rientro previsto per fine gennaio. Billy Gilmour: Operato per pubalgia. Rientro previsto per fine gennaio.

La buona notizia riguarda David Neres: il brasiliano ha smaltito la distorsione alla caviglia ed è recuperato, ma partirà dalla panchina per non rischiare ricadute.

📌 Tutto su Napoli-Parma Perché Antonio Conte non è in panchina? Il tecnico del Napoli è stato squalificato per 2 giornate dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione rimediata per proteste durante Inter-Napoli. Neres gioca titolare contro il Parma? No, partirà dalla panchina. Il brasiliano è recuperato dall’infortunio alla caviglia, ma lo staff medico preferisce non rischiarlo dal primo minuto. Chi gioca al posto di Juan Jesus squalificato? Conte arretrerà Giovanni Di Lorenzo nel terzetto difensivo (“braccetto” di destra), inserendo Mazzocchi come esterno di centrocampo. Dove vedere Napoli-Parma in TV? La partita è un’esclusiva DAZN e sarà trasmessa mercoledì 14 gennaio alle 18:30. Non è prevista la diretta sui canali Sky Sport.

