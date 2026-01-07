Napoli-Verona, Conte cambia tutto: trequarti inedita e la grande occasione per Noa Lang

LANG TITOLARE SUBITO. Antonio Conte ridisegna il Napoli per la prima del 2026 al Maradona a causa dell’infortunio alla caviglia di David Neres. Spazio dal primo minuto a Noa Lang che affiancherà Elmas a supporto dell’unica punta Rasmus Hojlund. In difesa Buongiorno è in vantaggio su Juan Jesus, mentre a sinistra Gutierrez dovrebbe far rifiatare Spinazzola. Restano indisponibili i big De Bruyne e Lukaku.

Il Napoli torna ad abbracciare il pubblico del Maradona per la prima sfida casalinga del 2026, ospitando un Verona a caccia di punti salvezza. Antonio Conte deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata e, soprattutto, con l’assenza pesante di David Neres, fermato da un trauma distorsivo alla caviglia rimediato contro la Lazio.

La notizia del giorno è il ritorno da titolare di Noa Lang. L’olandese, al centro di diverse voci di mercato che il DS Manna ha provato a spegnere, ha un’occasione d’oro: non far rimpiangere il brasiliano e convincere Conte a puntare su di lui anche per il big match contro l’Inter. Lang non partiva dal 1′ dalla sconfitta di Udine del 14 dicembre.

Una trequarti inedita per Conte

Il tecnico salentino opterà per un turnover ragionato ma non massiccio. Sulla trequarti, accanto a Lang, agirà Elmas, ormai divenuto un perno inamovibile viste le assenze a centrocampo. I due avranno il compito di innescare Rasmus Hojlund, confermatissimo terminale offensivo e protagonista assoluto delle ultime uscite.

In difesa, il ballottaggio è serrato: Alessandro Buongiorno è leggermente favorito (55%) su Juan Jesus per completare il terzetto con Di Lorenzo e Rrahmani davanti a Milinkovic-Savic. Sulla fascia sinistra, Gutierrez dovrebbe rilevare Spinazzola per garantire freschezza atletica.

Emergenza continua: De Bruyne e Lukaku ancora out

La lista degli indisponibili resta lunga e dolorosa per i tifosi azzurri. Oltre a Neres, mancano all’appello Kevin De Bruyne (rientro previsto a marzo) e Romelu Lukaku, che ne avrà ancora per fine mese. Anche Anguissa e Gilmour sono ai box, costringendo Conte a chiedere gli straordinari a Lobotka e McTominay in mediana.

Napoli-Verona le probabili formazioni

Ruolo Napoli (Probabile Titolare) Ballottaggio / Note Portiere Milinkovic-Savic Confermato Difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Buongiorno 55% – J. Jesus 45% Centrocampo Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez Gutierrez 55% – Spinazzola 45% Trequarti Elmas, Lang Lang sostituisce Neres Attacco Hojlund Lukaku infortunato

📌 Tutto su Napoli-Verona Perché non gioca David Neres? L’esterno brasiliano ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita contro la Lazio. Non è stato convocato ed è in dubbio anche per la prossima sfida contro l’Inter. Chi gioca al posto di Neres? Antonio Conte ha scelto Noa Lang. L’olandese partirà titolare sulla trequarti insieme ad Elmas. È la sua ottava presenza dal primo minuto in stagione. Quali sono gli infortunati del Napoli? L’infermeria è piena: oltre a Neres, mancano Kevin De Bruyne (rientro a marzo), Romelu Lukaku, Anguissa, Gilmour e Beukema. Dove vedere Napoli-Verona in TV? La partita si gioca mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (app e streaming).

