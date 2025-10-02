Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro con pistola in faccia a Milano

Attimi di puro terrore per il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, vittima di una violenta rapina in pieno giorno a Milano. Il noto giornalista sportivo di origini avellinesi è stato minacciato con una pistola puntata al volto e derubato del suo prezioso orologio Rolex, dal valore stimato di circa 70mila euro.

La Tecnica dello Specchietto: la Dinamica della Rapina

La tecnica utilizzata è quella, tristemente nota, “dello specchietto”, la stessa di cui era stato vittima poche settimane fa anche Stefano De Martino. Criscitiello era fermo al semaforo a bordo della sua auto quando uno scooter ha urtato deliberatamente lo specchietto retrovisore sinistro. Istintivamente, il giornalista ha abbassato il finestrino per controllare il danno.

È stato in quel momento che è scattato l’agguato. Uno dei malviventi è riuscito a entrare fulmineamente nell’abitacolo, mentre l’altro lo teneva sotto tiro. “Mi ha puntato la pistola in faccia”, ha raccontato Criscitiello nella sua denuncia, “mi ha strappato l’orologio ed è fuggito”.

Caccia a una Banda Specializzata

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni, ma al loro arrivo il giornalista si era già recato al lavoro, confermando poi l’accaduto telefonicamente. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai colpevoli.

Il modus operandi fa pensare a una banda altamente specializzata in rapine di orologi di lusso. L’utilizzo di scooter con targhe false o clonate e la tecnica del “colpo allo specchietto” sono un marchio di fabbrica che ha già colpito diverse volte nel capoluogo lombardo, prendendo di mira personaggi noti e facoltosi.