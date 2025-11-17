Conte torna a Napoli e lancia l’Operazione Reset: Il piano in 3 punti per rifondare la squadra

La sfuriata di Bologna appartiene al passato. La pausa, servita a Conte per isolarsi e ricaricare le energie a Torino, è finita. Ora, a Castel Volturno, è scattata la Fase Due: l’Operazione Reset. Il tecnico non è tornato per continuare i processi, ma per avviare una vera e propria rifondazione mentale, tattica e fisica della squadra, basata su un piano preciso in tre punti.

Dialogo Conte-squadra: la mossa per azzerare le tensioni dopo lo sfogo

Basta urla, ora si parla. La prima, fondamentale, mossa di Conte al suo rientro è stata avviare un dialogo individuale e collettivo con la rosa. Un confronto voluto per analizzare gli errori senza cercare colpevoli, per capire le cause del calo di motivazioni e per ricompattare un gruppo apparso fragile e sfiduciato. Apparso sereno e determinato, il tecnico ha messo da parte il “bastone” per usare la “carota”, consapevole che per ripartire serve prima di tutto ritrovare l’unità d’intenti.

Analisi degli infortuni del Napoli: Conte a caccia del perché della crisi

Oltre la psicologia, la scienza. Il secondo pilastro del reset contiano è l’analisi dei dati. Il tecnico si è immediatamente confrontato con i suoi collaboratori e lo staff medico per fare il punto su quello che è il problema più grave: l’emergenza infortuni. Capire le cause dei continui stop muscolari è diventato una priorità. Questo confronto porterà a una revisione dei carichi di lavoro e dei metodi di recupero, ma soprattutto costringe Conte a un immediato reset tattico: senza un giocatore come Anguissa, l’intero equilibrio della squadra va reinventato.

Summit Conte-De Laurentiis: a Castel Volturno si decide il futuro del Napoli

La rifondazione si fa insieme. Il piano di Conte si completerà nei prossimi giorni con un vertice strategico a Castel Volturno, a cui parteciperà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Non sarà un incontro formale, ma un vero e proprio summit per allineare le visioni, fare il punto sulla crisi, analizzare l’impatto degli infortuni e, con ogni probabilità, iniziare a pianificare le mosse concrete per il mercato di gennaio. Un segnale di unità forte, dopo che il presidente aveva già blindato pubblicamente il suo allenatore.