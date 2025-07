Beukema al Napoli: riserva di lusso o nuovo titolare? | Conte ha un piano a sorpresa

L'acquisto del difensore olandese, Sam Beukema, non è solo un colpo per la panchina. Nelle idee del tecnico c'è una variante tattica che può cambiare volto al Napoli.

L'arrivo di Sam Beukema al Napoli non è solo un colpo per completare il reparto, ma un tassello strategico fondamentale nel piano di Antonio Conte per costruire una squadra più profonda, solida e tatticamente versatile. Mentre la preparazione estiva sta per iniziare, l'acquisto del difensore olandese, chiuso con il Bologna per circa 31 milioni più bonus, svela la chiara volontà del tecnico: avere alternative di pari livello dei titolari, pronte a cambiare il volto della squadra a seconda dell'avversario e degli impegni.

Beukema sarà titolare nel Napoli?

Sulla carta, le gerarchie della difesa del Napoli campione d'Italia sembrano chiare. La coppia di titolari a protezione di Meret sarà ancora quella formata da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, due pilastri che hanno offerto un rendimento straordinario nell'ultima stagione. In questa configurazione iniziale, Sam Beukema parte come prima, lussuosissima alternativa ai due centrali. Il suo ruolo sarà cruciale per gestire il turnover e far fronte a un calendario fittissimo, che vedrà il Napoli impegnato su quattro fronti: campionato, la nuova Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Qual è il piano di Conte per Beukema?

Ma ridurre l'acquisto di Beukema a semplice "piano B" sarebbe un errore. Il suo arrivo, infatti, offre a Conte una variante tattica che potrebbe diventare un'arma letale nel corso della stagione: il passaggio alla difesa a 3. In determinate partite o a gara in corso, per far fronte a momenti di difficoltà o per blindare un risultato, l'impiego di una retroguardia a tre uomini diventa un'opzione concreta. E in questo scacchiere, Beukema non sarebbe più un'alternativa, ma un perno fondamentale, un braccetto di difesa perfetto da affiancare a Rrahmani e Buongiorno. Un acquisto, dunque, che non solo alza la qualità della panchina, ma che moltiplica le soluzioni tattiche a disposizione di Conte.

Come cambia la difesa del Napoli con Beukema?

Con l'arrivo di Beukema, il pacchetto difensivo del Napoli può considerarsi completo. Alle spalle dei tre centrali di livello internazionale (Rrahmani, Buongiorno, Beukema), ci saranno il giovane Luca Marianucci, prelevato dall'Empoli, e l'esperto Juan Jesus, fresco di rinnovo. Una batteria di difensori completa per numero e caratteristiche, pronta a sostenere le ambizioni di un Napoli che non vuole smettere di vincere. La "triade" ADL-Manna-Conte ha messo a segno un altro colpo, e ora la palla passa al campo.