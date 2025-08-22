Sassuolo–Napoli, la scheda: senza Lukaku Conte vara il 4-1-4-1 con De Bruyne dietro Lucca

Dimenticate il tridente. Per l'esordio in campionato, il Napoli di Antonio Conte cambia pelle e si affida ai suoi "Fantastici 4". L'infortunio di Romelu Lukaku, si trasforma in un'occasione per una svolta tattica che promette equilibrio, qualità e dominio a centrocampo.

Contro il Sassuolo, sarà un Napoli inedito, costruito su una mediana da sogno: Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay, tutti insieme, dal primo minuto. Un messaggio chiaro a tutta la Serie A, supportato da un entusiasmo dei tifosi che ha già bruciato tutti i biglietti.

La rivoluzione di Conte: addio tridente, spazio al 4-1-4-1

Quello che vedremo a Reggio Emilia è il frutto di un'idea che Conte coltivava da tempo. Niente più ali pure, ma un modulo 4-1-4-1 denso di tecnica e forza fisica. Una scelta che valorizza la rosa e che esalta le coppie: se Anguissa-Lobotka era già un punto di forza, l'aggiunta di McTominay e De Bruyne crea una linea mediana di livello mondiale.

Lo schema sarà chiaro: Anguissa a fare da scudo davanti alla difesa, Lobotka a dettare i tempi e le due stelle del mercato, l'incursore scozzese e il genio belga, a completare un quartetto stellare a supporto dell'unica punta.

La probabile formazione anti-Sassuolo

Le scelte per il debutto sembrano ormai definite. In attacco, con Lukaku ai box, toccherà a Lorenzo Lucca guidare il reparto offensivo. A centrocampo, come detto, spazio ai "Fantastici 4", con Neres sull'esterno.

In difesa, la coppia centrale vedrà Buongiorno e Juan Jesus, quest'ultimo al momento avanti nelle gerarchie rispetto a Beukema e al giovane Marianucci. Sulle fasce Di Lorenzo e Gutiérrez. L'unico, vero dubbio resta in porta, con il ballottaggio apertissimo tra Meret e il nuovo arrivato Milinkovic-Savic.

Formazione del Napoli: Meret; Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne, Politano; Lucca.

Febbre azzurra: sold out a Reggio Emilia e al Maradona

Questa nuova stagione riparte da dove era finita la scorsa: con l'amore incondizionato del popolo napoletano. Come racconta il Corriere dello Sport, la risposta dei tifosi è stata travolgente.

I quattromila biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium sono stati polverizzati in appena venti minuti. Ma non è tutto: anche l'esordio casalingo del 30 agosto contro il Cagliari ha già registrato il tutto esaurito. Per lo stadio Maradona si tratta della decima partita consecutiva col sold-out, una striscia iniziata lo scorso 25 gennaio. La passione dei tifosi è la prima, grande certezza di questo Napoli.