Scalvini nel mirino azzurro: il Napoli brucia il Milan con 40 milioni | Atalanta tentata

Il Napoli campione d'Italia non si ferma e piazza il colpo da maestro. Giovanni Manna ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini, il gioiello dell'Atalanta che fa gola a mezza Europa. E stavolta gli azzurri hanno deciso di fare sul serio, bruciando la concorrenza con un'offerta che toglie il fiato.

L'assalto di Manna: 40 milioni per Scalvini

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da SportMediaset, il direttore sportivo azzurro avrebbe recapitato a Bergamo una proposta da capogiro: 35 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2003. Una cifra che testimonia quanto il club di De Laurentiis creda nelle qualità del giovane bergamasco.

Scalvini non è un nome nuovo nei radar del Napoli. Il centrale dell'Atalanta ha dimostrato di avere tutto: fisicità, tecnica e quella mentalità vincente che Conte cerca nei suoi difensori. A soli 21 anni, il ragazzo di Bergamo ha già collezionato presenze importanti in Serie A e in Champions League, dimostrando una maturità tattica fuori dal comune.

Milan beffato: lo scambio Thiaw non convince

Mentre il Napoli ha deciso di puntare tutto su Scalvini, il Milan ha optato per una strategia diversa. I rossoneri, guidati da Allegri che stravede per il difensore bergamasco, hanno proposto un'operazione più articolata: Thiaw più 15 milioni di euro per convincere l'Atalanta a cedere il suo gioiello.

L'idea milanista non ha però scaldato i cuori della dirigenza nerazzurra. Gasperini considera Scalvini un elemento insostituibile del suo scacchiere, e la formula dello scambio non sembra essere quella giusta per convincere la Dea a privarsi del suo talento.

Atalanta in difficoltà: il dilemma Scalvini

La proposta azzurra ha messo in seria difficoltà l'Atalanta. Da un lato, 40 milioni complessivi rappresentano una cifra importante per le casse bergamasche. Dall'altro, Scalvini è molto più di un semplice difensore: è un simbolo della filosofia Gasperini, un prodotto del settore giovanile che incarna perfettamente i valori del club.

Il giovane centrale non è solo prezioso dal punto di vista tecnico-tattico. La sua carta d'identità italiana lo rende un asset fondamentale per le liste, un dettaglio che non sfugge ai dirigenti bergamaschi in vista delle prossime competizioni europee.

Gli infortuni: l'arma a doppio taglio

Sia Napoli che Milan stanno provando a sfruttare un aspetto delicato della carriera di Scalvini: i numerosi infortuni subiti negli ultimi mesi. Entrambi i club starebbero cercando di utilizzare questo elemento per abbassare le pretese economiche dell'Atalanta.

Una strategia rischiosa, considerando che i problemi fisici del difensore potrebbero essere proprio il motivo che spingerà la Dea a trattenere il giocatore per valutarne meglio le condizioni.

La mossa di Conte: difesa da Champions

L'interesse del Napoli per Scalvini si inserisce perfettamente nel progetto di Antonio Conte. Il tecnico salentino, reduce dal trionfo scudetto, vuole costruire una difesa all'altezza delle competizioni europee. Scalvini rappresenterebbe l'innesto perfetto: giovane, italiano e con esperienza internazionale.

Il futuro di Scalvini si decide ora

Nelle prossime settimane si capirà se l'offerta monstre del Napoli sarà sufficiente per convincere l'Atalanta. La sensazione è che Gasperini non voglia privarsi del suo gioiello, ma 40 milioni sono tanti anche per un club virtuoso come quello bergamasco.

Il duello tra Napoli e Milan per Scalvini è appena iniziato, ma gli azzurri hanno già piazzato il primo colpo da maestro. Ora tocca all'Atalanta decidere se accettare la corte azzurra o resistere alle tentazioni del mercato.