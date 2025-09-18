Supercoppa Italiana 2025/26: Napoli–Milan in semifinale. Le date e il calendario

Supercoppa, è Napoli-Milan in semifinale. Il primo trofeo della stagione ha finalmente un volto, una data e un avversario. Il Napoli Campione d’Italia conosce il suo cammino nella EA SPORTS FC Supercup: l’urna di Riyadh ha riservato ad Antonio Conte una sfida dal sapore classico e ricca di fascino. Sarà Napoli-Milan la prima semifinale, un big match che infiammerà il dicembre calcistico degli azzurri.

Ufficiale il Tabellone: si gioca in Arabia Saudita

A spazzare via ogni dubbio è stato un comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ha definito il programma della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. La formula è quella, ormai consolidata, della Final Four, che si disputerà per la sesta volta in Arabia Saudita. Quattro squadre per un solo trofeo: i Campioni d’Italia del Napoli, il Bologna vincitore della Coppa Italia, l’Inter seconda classificata in campionato e il Milan finalista di Coppa.

Il calendario è stato fissato:

Giovedì 18 dicembre 2025: Napoli – Milan

Napoli – Milan Venerdì 19 dicembre 2025: Bologna – Inter

Bologna – Inter Lunedì 22 dicembre 2025: Finale

Tutti gli incontri si giocheranno a Riyadh e saranno trasmessi in diretta in Italia sulle reti Mediaset.

Dicembre di Fuoco per il Napoli di Conte

La prima semifinale vedrà protagonisti due giganti del calcio italiano. Da una parte il Napoli di Antonio Conte, reduce dal trionfo scudetto che ha riacceso la passione partenopea. Dall’altra il Milan, storico club rossonero che arriva dalla finale di Coppa Italia persa contro il sorprendente Bologna.

La sfida contro i rossoneri è l’occasione perfetta per il Napoli per dimostrare che la fame di vittorie, dopo due scudetti consecutivi, è tutt’altro che sazia. Vincere la Supercoppa significherebbe iniziare la stagione con il piede giusto, aggiungendo un altro titolo in bacheca e caricando l’ambiente in vista della seconda parte di campionato.

Il 19 dicembre sarà la volta di Bologna-Inter, semifinale che oppone la sorpresa dell’ultima Coppa Italia ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Il Bologna ha compiuto un’impresa storica vincendo la Coppa Italia, battendo proprio il Milan in finale. Una favola che Vincenzo Italiano vorrebbe continuare anche in Arabia Saudita.

Il Percorso Verso la Finale

Chi uscirà vincitore dalla sfida tra Napoli e Milan dovrà poi vedersela con la vincente dell’altra semifinale, che vedrà di fronte l’Inter e la sorpresa Bologna. Un tabellone di altissimo livello che promette spettacolo ed equilibrio. Le ultime notizie sul calcio Napoli confermano che la squadra partirà per l’Arabia con l’obiettivo chiaro di tornare a casa con la coppa. La caccia al primo titolo stagionale è ufficialmente aperta.

Media e visibilità globale

“Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset,” recita il comunicato ufficiale. Ma non solo: la copertura si estenderà in 180 territori nel mondo, garantendo visibilità planetaria al calcio italiano.

Una vetrina internazionale che permetterà ai talenti della Serie A di mostrarsi al mondo, consolidando il brand del calcio tricolore sui mercati globali.

Il regolamento: ultimi dettagli in arrivo

La Lega Serie A ha annunciato che “il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni,” lasciando qualche interrogativo sui dettagli tecnici. Tempi supplementari, rigori, sostituzioni: ogni particolare sarà cruciale per definire le strategie dei tecnici.