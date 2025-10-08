Calcio NapoliNapoli oggi

Napoli, doppia tegola: lesioni per Lobotka e Politano. Ecco quando rientrano

Arrivato il responso ufficiale dopo gli infortuni col Genoa: lesione all'adduttore per lo slovacco e al gluteo per l'esterno. Ecco le partite che salterann

Daniele Fontana Daniele FontanaOttobre 8, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 8, 2025
Infortunio Lobotka e Politano: diagnosi e tempi di recupero

Tegola doppia per Conte: Lobotka fuori un mese, lungo stop anche per Politano

Il verdetto che nessuno in casa Napoli voleva sentire è arrivato, ed è pesante. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno confermato la presenza di lesioni muscolari per entrambi. Antonio Conte si trova a dover affrontare un’emergenza vera e propria in vista di un ciclo di partite infernale.

Il Responso Ufficiale degli Esami: Tempi di recupero Lobotka Politano

Antonio Conte perde per infortunio Lobotka e Politano

Dopo due giorni di attesa e apprensione, il club ha fatto luce sulla situazione dei due giocatori, usciti malconci dalla sfida contro il Genoa. La diagnosi è chiara:

  • Per Stanislav Lobotka è stata evidenziata una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra.
  • Per Matteo Politano si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro.

Un Calendario da Incubo

Sebbene la società non abbia specificato il grado delle lesioni, le prime stime sui tempi di recupero disegnano uno scenario preoccupante, soprattutto per il centrocampista slovacco.

LOBOTKA: stop di 3-4 settimane. Il cervello del Napoli salterà un ciclo terribile di partite, tra cui le sfide con Torino, PSV in Champions, e soprattutto lo scontro diretto contro l’Inter. L’obiettivo realistico è un suo rientro per la partita contro il Bologna del 9 novembre.

POLITANO: stop di 2-3 settimane. Per l’esterno l’assenza sarà più breve, ma comunque pesante. Salterà sicuramente Torino e PSV, con la speranza di poter recuperare in extremis per la sfida all’Inter o, più probabilmente, per la successiva gara contro il Lecce del 28 ottobre.

Emergenza per Conte

Due assenze pesantissime che costringeranno il tecnico a ridisegnare la squadra in un momento cruciale della stagione. Un’emergenza a cui il Napoli dovrà rispondere con la forza del gruppo, in attesa di recuperare due dei suoi pilastri fondamentali.

