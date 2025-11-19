Conte esonerato”: il titolo trappola di Tuttosport che ha fatto infuriare Napoli (e la verità sul Sorrento)

Nessun addio per Antonio Conte. Il titolo circolato nelle ultime ore (“Conte esonerato”) si riferisce a Mirko Conte, allenatore del Sorrento Calcio (Serie C), sollevato dall’incarico insieme al DS Amarante. Il quotidiano Tuttosport ha giocato sull’omonimia e sull’utilizzo di una foto dell’ex tecnico juventino in copertina, scatenando l’ira dei social.
Per qualche secondo, il cuore dei tifosi del Napoli ha smesso di battere. Complici i risultati recenti non eccellenti che hanno messo Antonio Conte nel mirino della critica, il titolo apparso online e su Tuttosport sembrava la notizia del secolo: “Conte esonerato, ora è ufficiale! L’ex Juve via”.
Peccato fosse un “trucco”. Una tecnica nota come clickbait (esca per i click) che ha sfruttato due elementi:
- L’Omonimia: Il Conte esonerato è Mirko, ex difensore e fino a ieri tecnico del Sorrento.
- L’Immagine: In copertina appariva il volto di Antonio Conte, traendo in inganno l’algoritmo e i lettori distratti.
La rivolta social: “Illegale fare titoli così”
La reazione del web non si è fatta attendere. I tifosi, non solo quelli del Napoli ma anche molti juventini, hanno inondato i canali social di critiche feroci verso la testata torinese. Ecco i commenti più significativi raccolti in rete:
- “Uno dei clickbait più clamorosi mai letti. Il capolavoro è la foto: non era facile trovare un fotogramma che mischiasse i due allenatori”.
- “Assurdo che non sia illegale una cosa del genere”.
- Un lettore bianconero ammette: “Da Juventino dico allucinante. Servono click per guadagnare, la deontologia non esiste più”.
La vera notizia: rivoluzione a Sorrento
Per dovere di cronaca e rispetto verso le realtà locali (che Napolissimo segue sempre), riportiamo cosa è successo davvero nel calcio campano. Lo scossone riguarda il Sorrento Calcio, impegnato nel girone C di Serie C.
Il club ha optato per una rifondazione tecnica:
- Via il DS: Risoluzione consensuale con Alessandro Amarante, artefice della promozione 2023.
- Via l’Allenatore: Esonero per Mirko Conte (ex vice Juve Next Gen).
- Staff azzerato: Salutano anche il preparatore Emanuele Maggiani e il match analyst Alex Borriello.
Una decisione dura (“segno che la crescita non rispettava le aspettative”), che però nulla ha a che vedere con la panchina del Napoli, dove Antonio Conte resta saldo al comando nonostante il momento delicato.
📌 Domande Frequenti su Conte e Tuttosport
È vero che Antonio Conte è stato esonerato dal Napoli?
Assolutamente no. Si tratta di un equivoco generato da un titolo ambiguo. L’esonero riguarda Mirko Conte, allenatore del Sorrento Calcio (Serie C). Antonio Conte rimane saldamente alla guida del Napoli.
Perché Tuttosport ha titolato “Conte esonerato”?
Il quotidiano ha giocato sull’omonimia tra i due tecnici e ha utilizzato foto riconducibili all’ex allenatore della Juventus per creare un titolo “ad effetto” (clickbait), scatenando le polemiche dei lettori sui social.
Chi è l’allenatore esonerato dal Sorrento?
È Mirko Conte, 50 anni, ex difensore di Inter e Sampdoria. Prima di allenare il Sorrento, era stato vice-allenatore della Juventus Next Gen. È stato sollevato dall’incarico insieme al direttore sportivo Alessandro Amarante.