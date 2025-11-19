Conte esonerato”: il titolo trappola di Tuttosport che ha fatto infuriare Napoli (e la verità sul Sorrento)

Nessun addio per Antonio Conte. Il titolo circolato nelle ultime ore (“Conte esonerato”) si riferisce a Mirko Conte, allenatore del Sorrento Calcio (Serie C), sollevato dall’incarico insieme al DS Amarante. Il quotidiano Tuttosport ha giocato sull’omonimia e sull’utilizzo di una foto dell’ex tecnico juventino in copertina, scatenando l’ira dei social.

Per qualche secondo, il cuore dei tifosi del Napoli ha smesso di battere. Complici i risultati recenti non eccellenti che hanno messo Antonio Conte nel mirino della critica, il titolo apparso online e su Tuttosport sembrava la notizia del secolo: “Conte esonerato, ora è ufficiale! L’ex Juve via”.

Peccato fosse un “trucco”. Una tecnica nota come clickbait (esca per i click) che ha sfruttato due elementi:

L’Omonimia: Il Conte esonerato è Mirko, ex difensore e fino a ieri tecnico del Sorrento.

Il Conte esonerato è Mirko, ex difensore e fino a ieri tecnico del Sorrento. L’Immagine: In copertina appariva il volto di Antonio Conte, traendo in inganno l’algoritmo e i lettori distratti.

La rivolta social: “Illegale fare titoli così”

La reazione del web non si è fatta attendere. I tifosi, non solo quelli del Napoli ma anche molti juventini, hanno inondato i canali social di critiche feroci verso la testata torinese. Ecco i commenti più significativi raccolti in rete:

“Uno dei clickbait più clamorosi mai letti. Il capolavoro è la foto: non era facile trovare un fotogramma che mischiasse i due allenatori”.

“Assurdo che non sia illegale una cosa del genere”.

Un lettore bianconero ammette: “Da Juventino dico allucinante. Servono click per guadagnare, la deontologia non esiste più”.

La vera notizia: rivoluzione a Sorrento

Per dovere di cronaca e rispetto verso le realtà locali (che Napolissimo segue sempre), riportiamo cosa è successo davvero nel calcio campano. Lo scossone riguarda il Sorrento Calcio, impegnato nel girone C di Serie C.

Il club ha optato per una rifondazione tecnica:

Via il DS: Risoluzione consensuale con Alessandro Amarante, artefice della promozione 2023. Via l’Allenatore: Esonero per Mirko Conte (ex vice Juve Next Gen). Staff azzerato: Salutano anche il preparatore Emanuele Maggiani e il match analyst Alex Borriello.

Una decisione dura (“segno che la crescita non rispettava le aspettative”), che però nulla ha a che vedere con la panchina del Napoli, dove Antonio Conte resta saldo al comando nonostante il momento delicato.