Vlahovic tradisce la Juve con un like | Tifosi furiosi: "È inaccettabile"

Un gesto che ha fatto infuriare Torino. Dusan Vlahovic è finito al centro di una bufera social dopo aver messo like al post di Jude Bellingham che celebrava la vittoria del Real Madrid contro la Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

L'attaccante serbo, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della sfida, ha commesso quello che i tifosi bianconeri considerano un vero e proprio "tradimento". Il like al post del centrocampista inglese ha scatenato una valanga di critiche sui social network.

La provocazione di Bellingham accende la polemica

Il centrocampista del Real Madrid non ha perso tempo nel celebrare il successo contro i bianconeri. Sul suo profilo social, Bellingham ha scritto: "Next stop i quarti di finale. Gran vittoria". Un commento che ha ricevuto migliaia di interazioni, compreso il fatale like di Vlahovic.

La reazione dei tifosi della Juventus non si è fatta attendere. "Come può un nostro giocatore apprezzare chi ci sfotte?" è uno dei commenti più ricorrenti apparsi sui social. Altri supporters bianconeri hanno utilizzato toni ancora più duri: "Vlahovic ha dimostrato di non avere rispetto per la maglia che indossa".

Quando i social incontrano il calcio: errore o superficialità?

Il caso Vlahovic-Bellingham riapre il dibattito sull'uso dei social media da parte dei calciatori professionisti. Non è la prima volta che un like "sbagliato" scatena polemiche nel mondo del calcio.

L'attaccante serbo, che non ha partecipato attivamente alla sfida rimanendo in panchina, potrebbe aver sottovalutato l'impatto del suo gesto. Ma per i tifosi della Juventus non ci sono attenuanti: in un momento già delicato per la squadra, questo episodio viene vissuto come una mancanza di rispetto.

Una questione di appartenenza

Il mondo del calcio moderno vive anche di simboli e gesti. Per i supporters bianconeri, il like di Vlahovic rappresenta molto più di un semplice click. È una questione di appartenenza, rispetto e identità.

La Juventus esce dal Mondiale per Club, eliminata dal Real Madrid, e il comportamento social del proprio attaccante aggiunge sale su una ferita già aperta. I tifosi si aspettano dai propri beniamini non solo prestazioni sul campo, ma anche lealtà fuori dal rettangolo verde.

Il precedente che fa riflettere

Questo episodio ricorda altri casi simili nel calcio internazionale, dove giocatori sono finiti nella bufera per interazioni social considerate inappropriate dai propri tifosi. La digital reputation è diventata parte integrante dell'immagine di un calciatore professionista.

Vlahovic dovrà ora gestire questa polemica, mentre la dirigenza juventina valuterà se intervenire per chiarire la posizione del club. Una cosa è certa: nell'era dei social media, anche un semplice like può diventare un caso.